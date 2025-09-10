Đó là trường hợp bà Đ.T.L. - chủ căn hộ V5.10xx tại chung cư Sunrise City South, phường Tân Hưng, TPHCM. Bà L. cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM.

Theo bà L., bà sống một mình trong căn hộ, ít nấu ăn. Nước sinh hoạt chủ yếu được dùng để tắm rửa, lau nhà và giặt đồ, không sử dụng để tưới cây, máy rửa chén hay cắm hoa. Tuy nhiên, chỉ số nước một số tháng lại tăng cao bất thường.

Cụ thể: tháng 2/2021 là 26,2 m3; tháng 8/2021 là 32 m3; tháng 3/2022 là 25 m3; tháng 11/2022 khoảng 30 m3. Riêng những tháng cuối năm 2024, chỉ số nước đều trên 15 m3, trong đó tháng 10/2024 là 22 m3; tháng 11/2024 là 15 m3; tháng 12/2024 khoảng 17 m3.

Bị cắt nước từ đầu năm, bà L. phải mua nước bên ngoài rồi vận chuyển lên căn hộ để sử dụng. Ảnh: D.S

Cho rằng lượng nước tiêu thụ không hợp lý, bà L. đã không đóng tiền theo thông báo của Công ty TNHH CBRE (CBRE Việt Nam) - đơn vị quản lý chung cư Sunrise City South. Từ tháng 1/2025 đến nay, căn hộ của bà bị cắt nước.

Không có nước sinh hoạt, bà L. phải mua nước bên ngoài (loại 35 lít/thùng) và vận chuyển lên căn hộ. Tuy nhiên, gần đây ban quản lý không cho sử dụng thang máy để vận chuyển nước, buộc bà phải mua nước suối đóng chai cho nhu cầu hàng ngày, còn quần áo mang ra tiệm giặt ủi.

Phản hồi về trường hợp này, sáng 10/9, CBRE Việt Nam cho biết việc vận hành tại Sunrise City South theo mô hình thu hộ - chi hộ. Tất cả các khoản phí, bao gồm tiền nước, được nộp vào tài khoản riêng và công ty sẽ thay mặt cư dân thanh toán lại cho các đơn vị cung cấp. Đối với nước sinh hoạt, đơn vị cung cấp là Công ty Cấp nước Nhà Bè.

Theo CBRE Việt Nam, việc đọc số nước được thực hiện hằng tháng, dựa vào chỉ số trên đồng hồ riêng từng căn hộ và nhân với đơn giá hiện hành.

Trường hợp bà L. bị cắt nước, đơn vị quản lý cho hay chủ căn hộ đã không đóng tiền nước 3 tháng liên tiếp (từ tháng 10 đến 12/2024), với tổng số tiền 1.026.432 đồng.

Về việc ngăn cản vận chuyển thùng nước bằng thang máy, CBRE Việt Nam giải thích do từng xảy ra sự cố tràn nước gây hư hỏng thang máy nên ban quản lý buộc phải cấm.

Đối với yêu cầu công bố số liệu tiêu thụ nước của gần 900 căn hộ khác để đối chiếu, CBRE Việt Nam từ chối với lý do phải “bảo mật theo quy định pháp luật về dữ liệu cá nhân”.

“Chúng tôi sẽ cấp nước trở lại ngay khi chủ căn hộ thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ”, đơn vị quản lý chung cư khẳng định.