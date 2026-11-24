Nhiệt độ thấp có thể khiến pin xe máy điện suy giảm hiệu suất, giảm quãng đường di chuyển và công suất. Đáng chú ý, sạc pin khi trời quá lạnh có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng, ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Thời tiết lạnh không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận hành mà còn tác động đến quá trình sạc và bảo quản pin xe máy điện. Người dùng cần chú ý đến nhiệt độ pin, áp suất lốp và tình trạng các bộ phận trên xe khi sử dụng trong mùa đông.

Vì sao pin xe máy điện nhanh hao hơn khi trời lạnh?

Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của các hãng Minimotors và Teverun (là hai thương hiệu xe scooter điện (e-scooter) hiệu suất cao nổi tiếng trên thế giới), hiệu suất pin lithium-ion có thể suy giảm tạm thời khi nhiệt độ xuống thấp. Điều này khiến xe máy điện giảm quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, đồng thời công suất cũng bị ảnh hưởng.

Nhiệt độ thấp có thể khiến pin xe máy điện suy giảm hiệu suất, giảm quãng đường di chuyển và công suất. Ảnh: Radar Tulungagung

Tình trạng này xuất phát từ 3 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, phản ứng hóa học trong pin diễn ra chậm hơn. Pin lithium-ion hoạt động hiệu quả nhất trong một khoảng nhiệt độ nhất định. Khi trời lạnh, tốc độ di chuyển của các ion lithium giữa hai điện cực giảm, đồng thời điện trở bên trong pin tăng. Điều này khiến pin khó cung cấp và tiếp nhận năng lượng, làm giảm khả năng vận hành của xe.

Thứ hai, hệ thống sưởi tiêu thụ thêm điện năng. Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong có thể tận dụng nhiệt thừa từ động cơ để làm ấm cabin, ô tô điện phải sử dụng năng lượng từ bộ pin để vận hành hệ thống sưởi. Lượng điện tiêu thụ bổ sung này khiến phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc bị rút ngắn.

Thứ ba, thời gian sạc kéo dài. Khi nhiệt độ pin xuống thấp, khả năng tiếp nhận dòng điện bị hạn chế. Để bảo vệ pin, hệ thống quản lý pin (BMS) có thể tự động giảm công suất sạc, đặc biệt khi sử dụng sạc nhanh. Một số xe còn cần làm ấm pin trước khi đạt tốc độ sạc tối ưu.

Hệ quả, phạm vi di chuyển của xe máy điện có thể giảm khoảng 10-40% trong điều kiện thời tiết lạnh, tùy nhiệt độ môi trường, công nghệ pin và mức độ sử dụng hệ thống sưởi. Thời gian sạc cũng có thể kéo dài so với điều kiện thời tiết ấm.

Không sạc pin xe máy điện ngay khi vừa đi ngoài trời lạnh về

Một trong những lưu ý quan trọng nhất là không cắm sạc khi pin đang ở nhiệt độ quá thấp. Theo tài liệu hướng dẫn của Minimotors và Teverun được FōhzShop dẫn lại, nhiệt độ sạc tối thiểu của một số mẫu xe là 0 độ C. Việc sạc ngoài phạm vi nhiệt độ cho phép có thể gây lỗi, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nguyên nhân liên quan đến phản ứng hóa học bên trong pin xe máy điện. Một nghiên cứu công bố năm 2020 trên tạp chí Electrochemistry đã tiến hành thử nghiệm các cell pin lithium-ion 18650 trong điều kiện sạc và xả ở 0 độ C. Kết quả cho thấy quá trình sạc ở nhiệt độ thấp có thể xuất hiện hiện tượng lắng đọng lithium kim loại trên bề mặt điện cực, đồng thời điện trở bên trong pin tăng lên sau nhiều chu kỳ.

Đây là một trong những cơ chế khiến pin bị xuống cấp khi thường xuyên sạc trong điều kiện lạnh.

Ngoài ra, người dùng cũng cần chú ý đến hiện tượng ngưng tụ hơi nước. Khi đưa xe từ môi trường lạnh vào phòng ấm, sự chênh lệch nhiệt độ có thể khiến hơi nước ngưng tụ bên trong các bộ phận, bao gồm khu vực pin và hệ thống điện.

Vì vậy, Minimotors và Teverun khuyến cáo nên chờ khoảng 1-2 giờ trước khi sạc xe sau khi đưa từ ngoài trời lạnh vào trong nhà.

Quy trình sạc được FōhzShop khuyến nghị gồm các bước:

Đưa xe vào phòng có nhiệt độ phù hợp và tắt nguồn. Sau đó lau sạch nước và bùn đất, đặc biệt là khu vực cổng sạc. Chờ ít nhất 1-2 giờ để nhiệt độ xe và pin ổn định. Nếu xe ở ngoài trời lạnh trong thời gian dài, nên chờ lâu hơn. Mở nắp cổng sạc, kiểm tra bảo đảm khu vực này khô ráo trước khi cắm bộ sạc chính hãng. Đóng nắp cổng sạc sau khi hoàn tất quá trình sạc.

Người dùng cũng không nên sạc xe tại gara hoặc tầng hầm không có hệ thống sưởi nếu nhiệt độ tại đây có thể xuống dưới 0 độ C. Những khu vực này dễ trở nên rất lạnh vào ban đêm.

Nên chờ khoảng 1-2 giờ trước khi sạc xe máy điện sau khi đưa từ ngoài trời lạnh vào trong nhà. Ảnh: YCNews

Bảo quản pin thế nào khi không sử dụng xe máy điện trong thời gian dài vào mùa đông?

Nếu không sử dụng xe trong vài tuần hoặc nhiều tháng mùa đông, người dùng cần chú ý đến mức pin và môi trường lưu trữ.

Theo hướng dẫn của Minimotors và Teverun, pin nên được bảo quản tại nơi khô ráo, tránh mưa, tuyết và ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ lưu trữ lý tưởng được đề cập trong tài liệu của các hãng là 10-20 độ C.

Đối với thời gian không sử dụng trên 3 tháng, các nhà sản xuất khuyến nghị duy trì mức pin khoảng 70-80%, không nên sạc đầy 100% trước khi cất giữ dài ngày.

Minimotors cũng khuyến cáo sạc bổ sung sau mỗi 60 ngày trong thời gian lưu trữ dài hạn để tránh pin bị cạn điện.

Một số lưu ý khi bảo quản xe gồm: Để xe ở phòng khô ráo, có nhiệt độ ổn định. Không để pin trong cốp ô tô hoặc phòng có nhiệt độ quá cao. Duy trì mức pin 70-80% nếu không sử dụng trên 3 tháng. Kiểm tra mức pin định kỳ và sạc bổ sung theo khuyến cáo. Đóng nắp cổng sạc sau khi sạc xong để tránh bụi bẩn và hơi ẩm xâm nhập.

Nhà sản xuất pin Molicel cũng khuyến nghị bảo quản cell pin ở nhiệt độ phòng, khoảng 25 độ C, sai số 5 độ C. Tài liệu của hãng lưu ý nhiệt độ cao có thể làm giảm tuổi thọ pin.

Những việc cần làm trước khi sử dụng xe trở lại sau mùa đông

Sau một thời gian dài không sử dụng, người dùng nên kiểm tra tổng thể xe trước khi vận hành trở lại.

Trước tiên, cần quan sát tình trạng pin và cổng sạc, bảo đảm không có dấu hiệu phồng, mùi bất thường hoặc hơi ẩm. Sau đó, sạc pin bằng bộ sạc chính hãng và theo dõi quá trình sạc.

Tiếp theo, kiểm tra áp suất lốp theo thông số nhà sản xuất, đồng thời quan sát thành lốp và bề mặt gai lốp để phát hiện hư hỏng.

Hệ thống phanh cũng cần được kiểm tra bằng cách bóp cần phanh, bảo đảm lực phanh ổn định. Nếu cần phanh có cảm giác bất thường hoặc đĩa phanh phát ra tiếng động lạ, người dùng nên dừng sử dụng để kiểm tra.

Ngoài ra, cần kiểm tra độ chắc chắn của tay lái, cổ xe, các bu lông và khớp gập. Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn phanh, màn hình hiển thị và còi cũng phải hoạt động bình thường.

Ở lần vận hành đầu tiên sau thời gian dài cất giữ, người dùng nên chạy thử một quãng ngắn gần nhà. Sau đó, kiểm tra lại áp suất lốp và độ chắc chắn của các chi tiết trên xe trước khi sử dụng thường xuyên.

(Tổng hợp)