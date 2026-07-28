Chất lượng nguồn nhân lực trở thành một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giáo dục nghề nghiệp đang được nhìn nhận là mắt xích quan trọng trong việc kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Giáo dục nghề nghiệp - mắt xích quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực

Quá trình chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng hội nhập quốc tế làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu việc làm cũng như yêu cầu về nguồn nhân lực.

Theo số liệu của cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp, trên 80% học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp có việc làm ngay sau tốt nghiệp, nhiều ngành, nghề đạt tỷ lệ trên 90%. Điều này cho thấy mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ngày càng khẳng định hiệu quả, đồng thời phản ánh xu hướng người học quan tâm nhiều hơn đến cơ hội nghề nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Cơ hội việc làm là ưu tiên của học sinh, sinh viên khi lựa chọn ngành, nghề

Nhận diện khoảng trống giữa nhu cầu tuyển dụng và khả năng cung ứng nguồn nhân lực của thị trường, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) xác định đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật, nhân lực có tay nghề là một trong ba trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Định hướng này được doanh nghiệp công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thể hiện bước mở rộng hệ sinh thái theo hướng không chỉ tạo lập giá trị từ bất động sản mà còn tham gia trực tiếp vào phát triển nguồn nhân lực.

Trong chiến lược đó, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ (Cen EcoTech) là hạt nhân của trụ cột đào tạo, được xây dựng theo mô hình gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ quá trình học tập.

Cen EcoTech - Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Điểm khác biệt của Cen EcoTech nằm ở mô hình đào tạo nằm trong hệ sinh thái gắn chặt với doanh nghiệp. Nhà trường phát triển nội dung giảng dạy trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng thực tế của hệ sinh thái Cen Land và mạng lưới doanh nghiệp đối tác. Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tuyển dụng mà còn tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, thực tập và kết nối việc làm cho sinh viên.

Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động. Ngay từ khi còn trên giảng đường, sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc và tích lũy kinh nghiệm thông qua các chương trình thực tập tại doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để người học nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Định hướng tuyển sinh của Cen EcoTech tập trung vào các nhóm ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn và được dự báo tiếp tục duy trì sức hút với các ngành ngôn ngữ như Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Quản trị Kinh doanh Bất động sản, Quản trị Khách sạn, Công nghệ thông tin, Marketing, Thương mại điện tử, Tài chính doanh nghiệp...

Đặc biệt, trong thời gian tới, Cen EcoTech dự kiến mở thêm nhóm ngành chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng của lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trong khu vực.

Việc lựa chọn các ngành đào tạo không chỉ dựa trên nhu cầu tuyển sinh, mà còn bám sát nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của nền kinh tế. Đây đều là những lĩnh vực cần đội ngũ lao động có chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng cao - những yếu tố ngày càng được doanh nghiệp coi trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng AI diễn ra mạnh mẽ.

Lợi thế nổi bật của Cen EcoTech đến từ việc được phát triển trong hệ sinh thái Cen Land. Bên cạnh chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, sinh viên có cơ hội thực hành, thực tập hưởng lương tại các đơn vị trong hệ sinh thái và mạng lưới doanh nghiệp đối tác ngay trong quá trình học.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc là đối tác của nhà trường sẵn sàng tiếp nhận sinh viên thực tập, tạo điều kiện để người học cọ xát với môi trường làm việc ngay từ khi còn trên giảng đường.

Việc được đào tạo trong môi trường doanh nghiệp giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng nghề và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp. Đồng thời, cơ hội làm việc tại hệ sinh thái Cen Land và các doanh nghiệp đối tác cũng được mở rộng, tạo lợi thế cạnh tranh cho sinh viên trên thị trường lao động.

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ - Cen EcoTech: Website: https://cenecotech.edu.vn/tuyensinh/ Fanpage: https://www.facebook.com/caodangcenecotech Hotline: 0961 605 798 - 0986 661 325

(Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ - Cen EcoTech)