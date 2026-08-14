Đằng sau vị chua cay quen thuộc đã gắn bó với nhiều thế hệ là sự kết hợp hài hòa của nhiều thành phần, được nghiên cứu và hoàn thiện qua thời gian để tạo nên hương vị đặc trưng của Hảo Hảo.

Hành trình tạo nên hương vị đặc trưng của Hảo Hảo

Người tiêu dùng có thể dễ dàng trải nghiệm nhiều hương vị nhưng để yêu mến và tin tưởng sử dụng không phải là điều đơn giản. Với mì ăn liền, điều làm nên sự khác biệt không nằm ở một loại gia vị riêng lẻ mà ở cách kết hợp nhiều thành phần để tạo nên sự cân bằng giữa vị chua, cay, mặn, ngọt và hương thơm. Chính vì vậy, phát triển công thức gia vị luôn là một trong những khâu được các doanh nghiệp đầu tư nhiều thời gian và công sức.

Các gói gia vị chính là bí quyết làm nên hương vị tôm chua cay đặc trưng của Hảo Hảo

Với Hảo Hảo, hành trình ấy bắt đầu từ việc nghiên cứu khẩu vị của người Việt. Thay vì “sao chép” công thức từ Nhật Bản - Acecook chọn cách tạo ra một sản phẩm mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt. Đội ngũ nghiên cứu & phát triển (R&D) được trao quyền chủ động, tìm cảm hứng từ những món ăn quen thuộc trên mọi miền đất nước.

Kết quả là hương vị tôm chua cay ra đời năm 2002, lấy cảm hứng từ món canh chua truyền thống và nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. Nhưng hành trình ấy không dừng lại khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Trong suốt quá trình phát triển, đội ngũ R&D liên tục lắng nghe phản hồi của người tiêu dùng để tinh chỉnh công thức gia vị phù hợp với khẩu vị từng vùng miền. Vì vậy, gói gia vị Hảo Hảo tại miền Bắc và miền Nam có những điều chỉnh nhằm đáp ứng sự khác biệt trong thói quen ẩm thực, nhưng vẫn giữ trọn dấu ấn của "vị Hảo Hảo" mà nhiều thế hệ người tiêu dùng yêu thích.

Hảo Hảo tôm chua cay ghi dấu ấn với người tiêu dùng Việt Nam bởi hương vị đậm đà đặc trưng

Nhờ vậy, hương vị tôm chua cay không chỉ tạo dấu ấn trong lần đầu thưởng thức mà còn duy trì sự quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng suốt hơn hai thập kỷ. Đây cũng là bước mở đường cho hàng loạt hương vị khác, tạo nên “vũ trụ” Hảo Hảo phong phú và đậm chất Việt như bây giờ.

Điều gì có trong gói gia vị Hảo Hảo?

Nếu sợi mì tạo nên kết cấu của món ăn thì gói gia vị chính là yếu tố quyết định hương vị đặc trưng của mỗi tô mì Hảo Hảo.

Hương vị chua cay đặc trưng được hình thành từ sự kết hợp hài hòa của nhiều thành phần như gói súp, gói dầu, mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng và được phối trộn theo công thức đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trong đó, gói súp được xem là "nền vị" của tô mì. Đây là nơi kết hợp các nhóm gia vị theo tỷ lệ phù hợp để tạo nên sự hài hòa giữa vị chua, cay, mặn và ngọt, đồng thời mang lại độ đậm đà đặc trưng. Chỉ cần điều chỉnh rất nhỏ về tỷ lệ của từng thành phần cũng có thể làm thay đổi cảm nhận hương vị khi thưởng thức.

Hảo Hảo Premium ra đời mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mới và các cấp hơn về hương vị

Bên cạnh đó, gói dầu đóng vai trò hoàn thiện trải nghiệm vị giác. Không chỉ góp phần tạo hương thơm đặc trưng mà còn làm tổng thể hương vị trở nên tròn vị hơn.

Có thể thấy, điều tạo nên dấu ấn của Hảo Hảo không nằm ở một thành phần riêng lẻ, mà ở cách các gói gia vị bổ trợ cho nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa.

Tinh thần nghiên cứu ấy cũng tiếp tục được kế thừa khi Acecook phát triển Hảo Hảo Premium với gói súp lớn hơn, được phát triển để tăng thêm độ đậm đà và chiều sâu hương vị, đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích trải nghiệm thưởng thức phong phú hơn nhưng vẫn giữ tinh thần đặc trưng của Hảo Hảo.

Các gói gia vị được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Mỗi nguyên liệu đều phải trải qua nhiều bước đánh giá về chất lượng, an toàn thực phẩm và các chỉ tiêu kỹ thuật trước khi được đưa vào sản xuất.

Từng nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng cùng những kiểm tra khắt khe về các chỉ tiêu cảm quan, hóa lý, vi sinh, chỉ tiêu không biến đổi gen (non GMO), dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh… nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng.

Gói gia vị trong mì Hảo Hảo được kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm

Việc kiểm soát chất lượng không chỉ được thực hiện ở giai đoạn cuối mà xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng là lý do Acecook Việt Nam luôn chú trọng đầu tư vào hệ thống quản lý chất lượng, công nghệ sản xuất và quy trình kiểm nghiệm nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, ổn định và đồng nhất khi đến tay người tiêu dùng.

Có lẽ vì vậy mà sau hơn hai thập kỷ, điều nhiều người nhớ về Hảo Hảo không chỉ là vị chua cay đặc trưng, mà còn là sự nhất quán của một hương vị được tạo nên từ quá phát triển, hoàn thiện và kiểm soát chất lượng bền bỉ qua thời gian.

(Nguồn: Acecook Việt Nam)