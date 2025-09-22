Gừng - dưới dạng trà gừng, gia vị hay thực phẩm bổ sung - từ lâu đã được dùng để làm dịu dạ dày và giảm buồn nôn. Gừng còn nổi tiếng với các đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn.

1. Cải thiện tiêu hóa

Gingerol - hợp chất sinh học trong gừng - giúp thức ăn rời dạ dày và di chuyển qua hệ tiêu hóa nhanh hơn, nhờ đó giảm nguy cơ đầy bụng. Gừng cũng giảm lên men trong ruột, táo bón, đầy hơi và chướng bụng.

Bạn chỉ nên sử dụng một lượng gừng giới hạn khi pha trà. Ảnh: Ban Mai

2. Giảm buồn nôn và nôn mửa

Theo Harvard Health Publishing, gừng có thể giúp giảm khó chịu dạ dày, buồn nôn và nôn liên quan đến hóa trị, say tàu xe hoặc thai nghén. Gừng an toàn khi dùng với liều bình thường trong thai kỳ nhưng do có tác dụng chống đông máu, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng hằng ngày.

3. Giảm viêm

Các hợp chất như 6-shogaol, zingerone và 8-shogaol trong gừng có thể ức chế phản ứng viêm liên quan đến viêm khớp dạng thấp, vảy nến và các bệnh viêm khác, kể cả viêm loét đại tràng, Crohn và lupus.

4. Giảm đau

Theo Verywellhealth, một số nghiên cứu cho thấy gừng có hiệu quả tương đương thuốc chống viêm không steroid trong giảm đau kinh nguyệt. Gừng cũng có thể giúp giảm đau nửa đầu, thoái hóa khớp gối và đau nhức cơ sau khi tập luyện.

5. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một số thống kê chỉ ra gừng có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách ức chế hấp thu chất béo, điều chỉnh quá trình tích trữ mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn.

6. Phòng ngừa bệnh mạn tính

Dùng 2-4 g gừng mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu còn cho thấy gừng có thể góp phần phòng một số loại ung thư, cải thiện bệnh tim mạch và hỗ trợ phòng/ngừa tiểu đường nhưng vẫn thêm bằng chứng.

Tác dụng phụ tiềm ẩn

Hầu hết mọi người sẽ không gặp vấn đề khi uống một tách trà gừng mỗi ngày. Tuy nhiên, tiêu thụ hơn 4g gừng/ngày có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, tiêu chảy, trào ngược axit, ợ nóng, hạ huyết áp, buồn ngủ, làm tăng nguy cơ chảy máu ở người có bệnh lý đông máu, gây rối loạn nhịp tim hoặc phản ứng dị ứng.

Gừng có thể tương tác với thuốc chống đông máu, thuốc chống kết tập tiểu cầu và thuốc hạ đường huyết. Nếu bạn đang hóa trị, mang thai muốn dùng trên 4g/ngày, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Liều lượng an toàn

Hiện chưa có khuyến nghị liều cụ thể cho từng tình trạng bệnh. Nói chung, dùng 3-4 g gừng/ngày được xem là an toàn, phụ nữ mang thai nên giới hạn ở mức 1g/ngày. Một túi trà gừng thường chứa 1-2g gừng.

Cách pha trà gừng tươi: Gọt vỏ gừng tươi và cắt lát khoảng 2,5cm (tương đương 2g). Cho một lát gừng vào cốc, rót nước sôi. Ngâm ít nhất 10 phút. Có thể thêm mật ong, chanh hoặc hương liệu khác nếu thấy vị gừng quá mạnh.