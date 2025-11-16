Cúc La Mã, tên tiếng Anh là Chamomile, thuộc họ Cúc (Asteraceae), nổi tiếng trong thế giới thảo mộc nhờ vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm dịu nhẹ và giá trị sức khỏe lâu đời. Loại cây này không chỉ được yêu thích nhờ năng lượng phong thủy và dùng để pha trà, mà còn được trồng trong nhà, vườn, cũng như sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Nguồn gốc

Cúc La Mã có tên khoa học Matricaria recutita, có nguồn gốc tại Nam và Đông Âu cũng như vùng Tây Á, được con người phát hiện và khai thác từ thời cổ đại.

Sự phổ biến của loài hoa này dưới nền văn minh La Mã khiến nó được gắn liền với tên gọi “cúc La Mã” trong nhiều nền văn hóa phương Tây, đồng thời lan rộng khắp châu Âu và du nhập sang nhiều khu vực khác trong suốt hàng thế kỷ.

Những bông Cúc La Mã trắng tinh khiết với nhụy vàng rực rỡ. Ảnh: Baidu

Cúc La Mã không chỉ là một loại thảo mộc dùng trong đời sống hằng ngày mà còn mang giá trị văn hóa và tín ngưỡng sâu sắc. Trong Ai Cập cổ đại, loài cây này đã được sử dụng hơn 4.000 năm trước, được xem là hoa cúng thần Mặt Trời bởi hình dáng tròn và màu vàng của hoa gợi nhớ ánh sáng mặt trời - biểu tượng của sự sống và năng lượng.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, cúc La Mã không chỉ là loài hoa đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tượng trưng cho sự dịu dàng, thanh thản và năng lượng tích cực.

Màu trắng của cánh hoa thể hiện sự thuần khiết, nhẹ nhàng, giúp làm dịu tâm trí và cân bằng cảm xúc, trong khi nhụy vàng rực rỡ đại diện cho may mắn, thịnh vượng và tài lộc, được xem như biểu tượng hút năng lượng tốt cho gia chủ.

Việc trồng cúc La Mã trong nhà hoặc văn phòng không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn điều hòa luồng khí, tạo cảm giác thư giãn, bình an và dễ chịu, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Ngoài tác dụng phong thủy, hoa cúc La Mã còn được ví như “hoa của sự quan tâm”, thể hiện tình yêu thương, lòng chân thành và sự chăm sóc tinh tế. Vì vậy, loài hoa này thường được dùng làm quà tặng người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, gửi gắm lời chúc sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.

Trồng hoặc bày hoa cúc La Mã trong nhà cũng là cách nuôi dưỡng năng lượng tích cực, giúp các thành viên gia đình cảm thấy gắn kết, an yên và tràn đầy sinh khí.

Hợp mệnh và hợp tuổi nào?

Theo quan niệm phong thủy hiện đại, cúc La Mã hợp với những người mang mệnh Thủy và mệnh Mộc, bởi màu trắng - vàng của hoa tương sinh với các yếu tố nước và gỗ, giúp tăng vận may, chiêu tài lộc và cải thiện sức khỏe.

Những bông cúc La Mã thích hợp bày trong nhà hoặc văn phòng. Ảnh: Baidu

Về tuổi tác, những người tuổi Tý, tuổi Hợi sẽ đặc biệt được hưởng lợi từ việc trồng hoặc sử dụng cúc La Mã.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, đây cũng là thảo dược tự nhiên nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe. Những người thường xuyên mất ngủ, căng thẳng hoặc chịu áp lực công việc nên thưởng thức trà cúc La Mã để thư giãn tinh thần và cải thiện giấc ngủ.

Loài hoa này còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm co thắt cơ, đầy hơi và điều hòa tiêu hóa cho cả trẻ em lẫn người lớn. Cúc La Mã cũng tốt cho tim mạch nhờ khả năng giãn mạch, hạ huyết áp nhẹ và giảm cholesterol xấu.

Trong làm đẹp, trà hoặc bã cúc La Mã có thể dưỡng ẩm, làm dịu da, giảm mẩn đỏ, chống oxy hóa; đồng thời chăm sóc tóc, giúp tăng độ bóng và chắc khỏe.

Cúc La Mã dễ trồng, cần nhiều ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Khi hoa nở rộ có thể thu hái, phơi khô và bảo quản bằng hút chân không, than hoạt tính hoặc khí nitơ để giữ hương vị và dược tính lâu dài.

Theo Baidu