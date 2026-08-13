Khi dữ liệu chấm công thay đổi vai trò

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hàng loạt quy định mới về lao động và BHXH tiếp tục được triển khai, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Bên cạnh mở rộng phạm vi người lao động thuộc diện tham gia BHXH và BHTN, doanh nghiệp phải có cơ sở rõ ràng để xác định thời gian làm việc, tình trạng hưởng lương và nghĩa vụ đóng BHXH của từng nhân sự.

Chẳng hạn, Luật Việc làm 2025 mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện đối với người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên kể từ ngày 1/1/2026. Trong khi đó, Khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024 quy định người lao động không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH của tháng đó (trừ một số trường hợp theo quy định). Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp cần theo dõi chính xác số ngày làm việc, số ngày nghỉ và tình trạng hưởng lương của từng nhân sự để xác định đúng nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

Dữ liệu chấm công ngày càng quan trọng trong quản lý lao động

Với đặc thù sử dụng nhiều lao động theo ca, lao động bán thời gian và tỷ lệ biến động nhân sự cao, các doanh nghiệp F&B chịu tác động rõ nét hơn từ sự thay đổi này. Bài toán đặt ra là làm thế nào để ghi nhận và quản lý dữ liệu lao động đầy đủ, nhất quán, tạo cơ sở cho việc đối chiếu khi cần thiết.

Dữ liệu phân tán gây khó cho doanh nghiệp

Không ít quản lý F&B đang đối mặt với một kịch bản quen thuộc: dữ liệu chấm công nằm trên máy vân tay, bảng công được cộng dồn thủ công trên Excel, trong khi thông tin xin nghỉ lại rải rác trong các tin nhắn Zalo. Để có một bảng công tương đối đầy đủ, họ phải mất thêm nhiều thời gian rà soát và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn.

Đây là hệ quả của việc dữ liệu lao động bị phân tán trên nhiều công cụ, khiến doanh nghiệp mất thêm thời gian để tổng hợp bảng công, kiểm tra lịch sử làm việc và xác minh thông tin nhân sự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sai lệch. Nếu phát sinh thanh tra hoặc tranh chấp lao động, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn hơn trong việc cung cấp dữ liệu đầy đủ và nhất quán.

Nhiều doanh nghiệp F&B vẫn mất nhiều thời gian để tổng hợp bảng công cuối tháng

Theo khảo sát của iPOS.vn với các chủ quán và quản lý F&B thực hiện vào tháng 7/2026, 62,8% người được hỏi cho biết họ mất từ 4 tiếng trở lên mỗi tháng để tổng hợp công và tính lương. Thực tế này cho thấy nhu cầu đồng bộ dữ liệu ngay từ bước chấm công, bởi đây là khâu đầu tiên ghi nhận thời gian làm việc và tạo nguồn dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ quản lý về sau.

Đồng bộ dữ liệu từ khâu chấm công

Xu hướng chuyển từ máy chấm công sang phần mềm trên điện thoại thực ra đã bắt đầu xuất hiện tại một số doanh nghiệp F&B trong vài năm gần đây, chủ yếu vì lý do tiết kiệm chi phí và vận hành gọn nhẹ hơn. Bước sang năm 2026, khi các quy định BHXH đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn về việc theo dõi ngày công và nghĩa vụ đóng bảo hiểm, việc đồng bộ dữ liệu ngay từ khâu chấm công không còn đơn thuần là một lựa chọn tối ưu vận hành, mà dần trở thành điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có đủ căn cứ đối chiếu khi cần.

Dù vậy, tốc độ chuyển đổi trên thực tế vẫn chưa tương xứng với nhu cầu. Rào cản chủ yếu nằm ở chi phí đầu tư ban đầu và quy trình triển khai còn phức tạp đối với các cửa hàng quy mô nhỏ, những đơn vị vốn không có nhân sự chuyên trách về công nghệ hay quản trị dữ liệu.

Khoảng trống này đang dần được lấp bởi các phần mềm chấm công miễn phí trên thị trường, trong đó nổi bật có giải pháp do iPOS.vn phát triển dành riêng cho ngành F&B. Nhân viên chấm công trên điện thoại thông qua WiFi và định vị GPS tại cửa hàng, dữ liệu được đồng bộ tập trung trên cùng một hệ thống thay vì nằm rải rác như trước. Doanh nghiệp có thể tra cứu và đối chiếu lịch sử làm việc của từng nhân sự khi cần, thay vì phải tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn. Giải pháp không giới hạn số lượng nhân sự và hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh, phù hợp với đặc thù mở rộng và biến động nhân sự của ngành F&B.

Phần mềm chấm công miễn phí iPOS HRM giúp doanh nghiệp F&B đồng bộ dữ liệu ngay từ thời gian đầu

Như vậy, sự xuất hiện của phần mềm chấm công miễn phí cho thấy nhu cầu của thị trường đang dịch chuyển: Doanh nghiệp cần một cách quản lý dữ liệu đơn giản, tiết kiệm và có thể mở rộng theo quy mô kinh doanh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa ngay từ khâu chấm công, doanh nghiệp F&B có thêm cơ sở để hoàn thiện các nghiệp vụ quản lý nhân sự và thích ứng với yêu cầu về lao động, BHXH ngày càng chặt chẽ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần iPOS.vn)