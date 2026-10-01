Mưa lớn 45 phút trùng triều dâng vượt báo động 2 khiến 12 tuyến đường ở TPHCM ngập sâu trong chiều tối 30/9; riêng đường Phan Huy Ích bị ảnh hưởng nặng do thi công dự án kênh Tham Lương.

Trận mưa lớn trút xuống TPHCM chiều tối 30/9 đã làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM, đợt ngập nặng lần này có sự liên quan trực tiếp giữa diễn biến thời tiết bất lợi và những bất cập trong quá trình thi công các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Đáng chú ý, tại tuyến đường Phan Huy Ích, tình hình ngập năm nay ghi nhận diễn biến nghiêm trọng hơn so với các năm trước, mực nước tại nhiều điểm dâng cao đến 1m. Nguyên nhân chính được xác định là do quá trình thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Trong lúc triển khai, đơn vị thi công đã tập kết các chất thải nạo vét ngay trong lòng kênh, làm thắt hẹp dòng chảy. Khi xuất hiện mưa lớn, lượng nước dâng cao không thoát kịp mà xâm nhập ngược lại hệ thống cống hiện hữu, làm vô hiệu hóa khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

Bên cạnh đó, việc thi công các công trình hạ tầng khác như dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ và dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm do Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư cũng làm giảm đáng kể khả năng tiêu thoát nước chung của các khu vực lân cận.

Đường Nguyễn Văn Quá ngập sâu chiều 30/9. Ảnh: TK

Cùng với yếu tố thi công, thời tiết cực đoan là nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đợt ngập diện rộng. Cụ thể, trận mưa kéo dài từ 16h30 đến 20h, trong đó lượng mưa tập trung mạnh nhất từ 17h đến 17h45.

Chỉ trong 45 phút đỉnh điểm, vũ lượng đo được tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2mm. Mức mưa này xuất hiện đúng thời điểm triều cường tại trạm Bình Triệu dâng cao lên +1,59m, vượt mức báo động 2. Trong khi đó, hệ thống cống tại đây chỉ được thiết kế chịu được lượng mưa 86mm trong 3 giờ và mức triều +1,32m.

Lượng nước trút xuống quá nhanh kết hợp nước sông dâng cao bịt cửa xả đã vượt quá khả năng chịu tải của hạ tầng, khiến 12 tuyến đường bị ngập sâu gồm: Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá.

Nhằm ứng phó với tình hình trên, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã chủ động vận hành tối đa các trạm bơm cố định và di động; đồng thời điều tiết các cống kiểm soát triều lớn như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, rạch Nhảy Ruột Ngựa, Bình Lợi, Bình Triệu, Rạch Lăng để khống chế mực nước trong kênh. Các trạm bơm tại hầm chui An Sương, cầu Điện Biên Phủ và Nguyễn Hữu Cảnh cũng được bố trí sẵn sàng vận hành để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng ứng trực từ các đơn vị công ích đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân, vớt rác trước, trong và sau mưa để thông thoáng miệng cống và giăng dây cảnh báo.

Tại các điểm ngập cục bộ như chân cầu Ba Son, đường Lương Định Của, Bình Quới, khu dân cư An Phú và đường R12 chân cầu Thủ Thiêm, máy bơm di động và xe hút nước được bố trí để giải tỏa nước ngập.

Đối với các điểm nghẽn do dự án thi công, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường, lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thanh thải toàn bộ chướng ngại vật dưới lòng kênh Tham Lương để trả lại dòng chảy. Phía chủ đầu tư đã cam kết thực hiện khắc phục.