Đêm concert thứ 6 Anh trai say hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) với chủ đề Pas Plus Encore (PV: Không thể hơn nữa), khép lại chuỗi 6 đêm concert tại TPHCM và Hà Nội. Sự kiện thay cho lời tạm biệt của 30 "anh trai" với khán giả cả nước, kết thúc hành trình gần 1 năm từ khi chương trình Anh trai say hi phát sóng.

Khán giả phấn khích trước màn biểu diễn của các thần tượng dưới cơn mưa lớn.

Dù trời mưa trắng trời, trong hơn 2 tiếng, hàng chục nghìn khán giả hoà giọng theo các bài hát nổi bật như: Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Catch me if you can, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, Walk… 30 "anh trai" và các khách mời mang tới loạt tiết mục đặc biệt như mashup của DJ Alan Walker: The spectre - Who I am - Alone - Fire, liên khúc Mất kết nối - Nỗi đau đính kèm. Tiết mục Love sand lần đầu được HIEUTHUHAI, Vũ Thịnh, Jsol, Ali Hoàng Dương trình diễn tại concert.

30 "anh trai" ướt đẫm vì liên tục diễn dưới mưa.

Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Phạm Anh Duy và Negav.

Ở tiết mục Bao lời con chưa nói, 400 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình của các khán giả được trình chiếu trên màn hình lớn.

Bảo Anh lần đầu trình diễn cùng Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Song Luân, Lou Hoàng ca khúc Cứ để anh ta rời đi.

Trong phần "biến hình" của tiết mục Ngáo ngơ, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Jsol, Erik khoe trang phục tốt nghiệp, đánh dấu sự kết thúc của Anh trai say hi mùa 1.

MC Trấn Thành hài hước khẳng định khán giả sẽ không thể thấy "bụng mỡ" của mình, vì hôm nay đã ăn mặc rất kín dù trời mưa lớn.

Đội 'Ngáo ngơ' trong trang phục tốt nghiệp.

Sau các tiết mục, các nghệ sĩ liên tục dành lời cảm ơn, tặng những món quà lưu niệm nhỏ đến người hâm mộ. Cuối đêm diễn, hàng chục nghìn khán giả và 30 anh trai cùng vẫy khăn trong tiết mục Say hi never say good bye.

Nhiều người bật khóc khi MC Trấn Thành và các giọng ca xúc động cúi chào. Nhiều "anh trai" như Đức Phúc, Nicky, Phạm Đình Thái Ngân cũng không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc cao trào của concert là khi video tổng hợp những hình ảnh, thước phim kỷ niệm mà người hâm mộ gửi về chương trình được trình chiếu.

30 'anh trai' trong tiết mục 'Say hi never say good bye'.

HIEUTHUHAI xúc động trước tình cảm của khán giả khi họ vẫn đứng dưới mưa lớn và lạnh để theo dõi các màn trình diễn. Đây là một tình yêu thương quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nam rapper khiến fan dậy sóng khi khẳng định có thể hôm sau sẽ có những ý kiến trái chiều về việc khán giả đứng dưới mưa xem concert, song hạnh phúc là do mỗi người tự quyết định.

Phạm Đình Thái Ngân không ngờ chương trình đã lấy đi nhiều nước mắt đến vậy. Nam ca sĩ khẳng định Anh trai say hi đã giúp anh trưởng thành, mạnh mẽ hơn, hứa hẹn sẽ có concert của riêng mình. Wean cảm động thừa nhận đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều người sẵn sàng đứng dưới mưa vì mình. Quang Hùng MasterD biết ơn chương trình và 30 anh trai, khán giả đã giúp anh hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, đứng ở đâu trên con đường âm nhạc.

Concert 6 khép lại chương trình 'Anh trai say hi' mùa 1.

Rhyder khẳng định, sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật cuối cùng đã tìm thấy nơi thuộc về mình và được gặp "gia đình" - 30 anh trai và những người hâm mộ. Pháp Kiều tâm sự, 3 năm trước bản thân là người không ai biết đến, song hôm nay đã biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

