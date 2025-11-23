Thời điểm đặt vé

Dữ liệu từ Expedia - một trong những tập đoàn công nghệ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới - cho thấy, trong 3 năm gần đây, mua vé vào Chủ nhật thường rẻ nhất trong tuần, giúp du khách tiết kiệm khoảng 6% với các chuyến bay nội địa và 17% với các chuyến bay quốc tế.

Các chuyên gia cho biết khởi hành vào thứ 3 hoặc thứ 4 thường giúp tiết kiệm tới 20%, trong khi bay vào Chủ nhật hoặc thứ 2 lại có giá cao nhất.

Dữ liệu của Expedia cũng cho thấy, tháng 8 là thời điểm bay rẻ nhất, còn tháng 2 và tháng 3 là giai đoạn giá vé cao nhất trong năm.

Ngoài ra, nhiều người nghĩ phải đặt vé thật sớm mới có giá tốt, nhưng thực tế không hẳn vậy. Theo Expedia, đặt vé quốc tế trong khoảng 18-29 ngày trước ngày bay có thể giúp tiết kiệm đến 17% so với việc đặt trong vòng 3 tháng như thói quen thông thường.

Không tìm hiểu quy định về kích thước hành lý

Khi đi máy bay, nhiều du khách chỉ quan tâm đến trọng lượng hành lý mà bỏ qua giới hạn kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) của từng kiện đồ.

Ngay cả khi hành lý đạt trọng lượng cho phép, nhưng vali quá lớn hoặc quá dài, hành khách vẫn có thể bị từ chối vận chuyển hoặc phải đóng thêm phí. Nhiều hãng hàng không trang bị cân điện tử và thước đo ngay tại cửa lên máy bay, nên dù đã qua cổng check-in, hành khách vẫn có thể phải quay lại nộp phí nếu hành lý quá khổ.

Du khách nên tìm hiểu kỹ các quy định này để tránh mất thời gian và tốn thêm chi phí.

Bên cạnh đó, du khách cần chú ý số kiện hành lý được phép mang theo. Nhiều hãng áp dụng quy định rất nghiêm ngặt và sẽ yêu cầu mua thêm hành lý nếu vượt quá số kiện cho phép.

5 sai lầm khi đặt vé máy bay khiến bạn bị 'hớ' tiền triệu. Ảnh: Dollar Flight Club

Thiếu cẩn trọng khi mua vé qua ứng dụng bên thứ ba

Ngày nay, nhiều du khách chọn mua vé máy bay qua các ứng dụng trực tuyến của bên thứ ba, với những quảng cáo và ưu đãi giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kỹ, hành khách có thể gặp nhiều bất lợi, thậm chí phải chi trả nhiều hơn so với mua trực tiếp từ hãng hàng không.

Trong trường hợp có sự cố với chuyến bay hoặc nhầm lẫn khi mua và sử dụng vé, các hãng thường khó hỗ trợ giải quyết, và du khách phải tự liên hệ với nhà vận hành ứng dụng. Đặc biệt, nhiều ứng dụng không có văn phòng tại Việt Nam, khiến việc liên hệ tốn nhiều thời gian và công sức.

Ghi nhầm thứ tự họ, tên đệm và tên

Mỗi website hoặc ứng dụng đặt vé máy bay có quy định riêng về cách điền tên hành khách. Một số website không có giao diện tiếng Việt, vì thế du khách dễ bị nhầm lẫn khi điền vào các ô "họ", "tên", "tên đệm", thậm chí còn nhầm cả mục giới tính.

Sai lầm này có thể khiến bạn phải trả thêm phí thay đổi thông tin khách hàng (nếu mua loại vé không miễn phí thay đổi thông tin).

Chú ý quy định thời gian check-in

Du khách cần đọc kỹ các quy định về thời gian làm thủ tục xác nhận thông tin hành khách trước khi lên máy bay (check-in) để chủ động thực hiện. Nếu thủ tục check-in gặp trục trặc, rất có thể bạn sẽ lỡ chuyến và sẽ tốn thêm nhiều tiền bạc, thời gian.

Một số hãng hàng không trên thế giới yêu cầu khách check-in trực tuyến để giảm bớt nhân sự tại sân bay và cũng để tiết kiệm thời gian của du khách. Một số bên lại chỉ cho khách hàng check-in tại sân bay.

Một số du khách còn bị nhầm lẫn giờ bay, nhất là với những chuyến có quá cảnh, bởi không phân biệt được đó là giờ ở quốc gia nào, múi giờ nào. Bạn hãy lưu ý giờ trên vé máy bay luôn là giờ ở sân bay địa phương, nghĩa là nếu bạn quá cảnh ở nước thứ ba thì thời gian quá cảnh được tính theo múi giờ của nước đó.

(Tổng hợp)