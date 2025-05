Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 24/5 đến 7h sáng nay), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: hồ Thượng Sông Trí 599mm, hồ Kẻ Gỗ 506mm (Hà Tĩnh); Môn Sơn 151,6mm (Nghệ An); Giao An 55,6mm (Thanh Hóa); Trọng Hóa 144,6mm (Quảng Bình);...

Đặc biệt, từ 19h tối qua đến 3h sáng nay ở Hà Tĩnh có nơi trên 300mm như: hồ Kẻ Gỗ 433mm, Bắc Sơn 374mm, Thạch Xuân 350.8mm, Kỳ Giang 305.4mm,…

Công an xã Thạch Ngọc hỗ trợ bà con kê gác tài sản trong đêm. Ảnh: CACC

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khi hầu hết các khu vực trên cả nước đã giảm mưa, thì đêm qua tỉnh Hà Tĩnh đã hứng chịu một đợt mưa rất lớn.

Theo ông Khiêm, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của không khí lạnh, tương tác với địa hình của khu vực đèo Ngang, phần giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình gây mưa lớn.

Lượng mưa phổ biến toàn tỉnh ghi nhận được là 100-200mm, đặc biệt tại khu vực hồ Kẻ Gỗ lượng mưa đo được rất lớn. Lượng mưa này gây ra tình trạng lũ trên các sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố, với mực nước dâng cao từ 2-7m.

Theo ghi nhận, mưa lớn gây ngập các khu vực trũng thấp trong tỉnh, đặc biệt là TP Hà Tĩnh. Nhiều khu vực ở huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... xảy ra lũ lụt, lũ quét. Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, nước sông dâng cao gây ngập lụt ở một số xã, đặc biệt là 2 xã nằm dưới vùng hồ Kẻ Gỗ là Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ.

Ngay trong đêm qua, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em và kê cao đồ đạc.

Người dân dọn dẹp khi nước lũ bắt đầu rút. Ảnh: Thiện Lương

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng chia sẻ: “Gần 20 năm theo dõi thời tiết cực đoan, đây là lần đầu tiên tôi thấy có lụt vào giữa tháng 5 ở miền Trung”.

Ông Huy cho biết, đêm hôm qua, gió mùa đông bắc về gặp gió nóng ẩm đông nam cùng hội tụ ở Hà Tĩnh tạo ra trận mưa rất lớn. Lượng mưa phổ biến ở mức từ 200-350mm, có nơi đạt 440mm trong vòng nửa ngày. Đây chưa phải lượng mưa kỷ lục ở Hà Tĩnh nhưng lại là mưa kỷ lục trong tháng 5 tại đây.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Tá Kỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ thông tin thêm, đây lần đầu tiên ông chứng kiến lũ lên đột ngột vào dịp cuối tháng 5 Dương lịch.

"Người dân cứ nghĩ trận mưa giông, không ngờ lại xảy ra lũ vào dịp này. Lũ xảy ra đột ngột khiến nông dân không kịp trở tay, nhiều lúa gạo sau khi thu hoạch đưa về nhà đã bị lũ cuốn trôi...", ông Kỷ nói.

Các chuyên gia nhận định, trong ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục còn ảnh hưởng, vì thế khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn là những vùng có khả năng xuất hiện mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, lượng mưa ở 2 khu vực trên khả năng đạt từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Cần đề phòng mưa có cường suất lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ.

Dự báo từ chiều nay, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh. Mực nước trên các sông khả năng vẫn duy trì ở dưới mức báo động 1 và giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên vẫn còn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đặc biệt là tại TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi ở mức rất cao.

Hà Tĩnh: Lũ quét bất ngờ, 'trắng đêm' sơ tán người dân và tài sản Mưa lũ đột ngột kéo về, người dân ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không kịp trở tay. Nhiều lúa gạo, hoa màu của nông dân bị nước nhấn chìm, cuốn trôi.