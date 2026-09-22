Ngày 22/9, News1 đưa tin Yoo Jae Suk hủy lịch ghi hình chương trình tạp kỹ Whenever Possible vì bị cảm cúm kèm sốt cao. Phía công ty quản lý Antenna cho biết nam MC hiện tập trung nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và ê-kíp đang điều chỉnh lịch quay mới.

Theo News1, Yoo Jae Suk dự kiến ghi hình chương trình này tại Jongno-gu, Seoul trong ngày 22/9.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với ê-kíp sản xuất, anh quyết định không tham gia vì xuất hiện triệu chứng sốt cao do cảm cúm. Phía Antenna hiện chưa thể xác nhận cụ thể các lịch trình tiếp theo của nam MC. Đây là lần đầu Yoo Jae Suk hủy lịch ghi hình ngay trong ngày vì vấn đề sức khỏe kể từ khi ra mắt năm 1991.

Nam MC Yoo Jae Suk. Ảnh: News1

Hiện Yoo Jae Suk tham gia nhiều chương trình truyền hình và nội dung trực tuyến như Whenever Possible, Sixth Sense: B-Side, You Quiz on the Block, Happy Together - Glad I'm Not Alone, Hangout with Yoo và kênh YouTube cá nhân Pinggyego.

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, ra mắt làng giải trí năm 1991 với tư cách nghệ sĩ hài trên KBS.

Sau những năm đầu sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, anh tạo bước ngoặt khi trở thành MC của Infinite Challenge vào đầu những năm 2000. Từ đó, Yoo Jae Suk dần xây dựng vị thế và được công chúng Hàn Quốc gọi là “MC quốc dân”. Anh là một trong những nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng truyền hình nhất Hàn Quốc, nhiều lần nhận Daesang tại các lễ trao giải lớn như KBS Entertainment Awards, MBC Entertainment Awards và SBS Entertainment Awards.

Nam MC kết hôn với cựu phát thanh viên MBC Na Kyung Eun năm 2008. 2 người có một con trai và một con gái.

Yoo Jae Suk thắng giải "Daesang":