Tái cấu trúc thôn, bản gắn với định hướng phát triển

Sáng 24/6, Hội đồng nhân dân xã Bình Lư khóa XXII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản trên địa bàn xã.

Mỗi tên gọi thôn, bản mới đều chứa đựng thông điệp riêng: vừa tri ân lịch sử, vừa gìn giữ bản sắc, vừa gửi gắm khát vọng xây dựng một Bình Lư phát triển trong tương lai. Ảnh: Thanh Thuận

Theo phương án được thông qua, xã Bình Lư thực hiện sắp xếp từ 35 thôn, bản xuống còn 22 thôn, bản, gồm 7 thôn và 15 bản. Đây không chỉ là bước điều chỉnh về tổ chức bộ máy cơ sở mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tinh gọn quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, đồng thời mở ra không gian mới cho địa phương.

Việc đặt tên thôn, bản mới nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Mỗi tên gọi đều chứa đựng thông điệp riêng: vừa tri ân lịch sử, vừa gìn giữ bản sắc, vừa gửi gắm khát vọng xây dựng một Bình Lư phát triển trong tương lai.

Định vị địa danh, mở hướng tăng tốc du lịch

Nhiều tên gọi mới được lựa chọn từ các địa danh nổi tiếng, giàu giá trị văn hóa - lịch sử và có tiềm năng du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Trong đó, bản Ô Quy Hồ (đổi từ bản Chu Va 12) gắn với đèo Ô Quy Hồ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam và là cung đèo dài nhất Tây Bắc. Đáng chú ý, khoảng hai phần ba chiều dài cung đèo nằm trên địa bàn xã Bình Lư. Địa phương đặt mục tiêu đưa Ô Quy Hồ trở thành điểm nhấn du lịch đặc trưng trong hệ thống tứ đại đỉnh đèo.

Cùng với đó là bản Ngũ Chỉ Sơn (đổi từ bản Chu Va 8), bản Hoàng Liên Sơn (đổi từ bản Huổi Ke) - những địa danh gắn liền với cảnh quan hùng vĩ của Tây Bắc, giàu tiềm năng du lịch sinh thái, dịch vụ trong tương lai.

Những tên gọi này giúp định danh địa lý rõ ràng và góp phần quảng bá hình ảnh, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch cho Bình Lư.

Gợi nhớ lịch sử, tri ân cội nguồn

Bên cạnh những tên gọi mang tính định vị phát triển, nhiều địa danh mới còn mang ý nghĩa tri ân lịch sử và nhắc nhớ về nguồn cội.

Thôn Tam Đường (đổi từ bản Hô Ta) gợi nhớ vùng đất Tam Đường giàu truyền thống. Bản Sơn Bình, được hình thành từ sáp nhập Nậm Dê và bản 46, đồng thời mang tên một xã cũ trước khi hợp nhất, vừa gợi ký ức về một miền quê yên bình giữa núi rừng, vừa thể hiện sự trân trọng đối với quá khứ hình thành địa phương.

Bản Mường Lự (đổi từ bản Mường Mớ) cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây từng là tên gọi cũ của xã Bình Lư trước đây. Việc khôi phục tên gọi này như một cách lưu giữ ký ức lịch sử, nhắc nhớ về vùng đất tiền thân của địa phương hôm nay.

Những tên gọi ấy không chỉ là đơn vị hành chính mà còn là ký ức, là lịch sử và là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại.

Song song với các tên gọi mới, nhiều thôn, bản truyền thống vẫn được giữ nguyên để bảo tồn bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Đó là bản Cò Lá, nơi lưu giữ đậm nét văn hóa người Giáy; bản Pa Pe của đồng bào dân tộc Lự; cùng các bản Nà Phát, Nà Don, Thác Tình, Tân Hợp, Chu Va… vốn đã quen thuộc và gắn bó với đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ.

Những tên gọi của khát vọng

Đặc biệt, nhiều thôn, bản mới mang tinh thần và khát vọng xây dựng một Bình Lư đổi thay, hiện đại hơn.

Đó là các thôn: Độc Lập, Thống Nhất, Đoàn Kết, Thanh Bình; cùng các bản: Hạnh Phúc, Thái Bình.

Mỗi tên gọi không chỉ là một địa danh hành chính, mà còn là một thông điệp về khát vọng sống tốt đẹp hơn: đoàn kết, bình yên, phát triển và giàu bản sắc.

Việc sắp xếp thôn, bản lần này vì thế không chỉ là thay đổi tổ chức hành chính, mà còn là sự dung hòa giữa đổi mới và kế thừa, giữa phát triển và gìn giữ cội nguồn - để mỗi tên gọi vừa mang hơi thở tương lai, vừa lưu giữ ký ức của vùng đất Bình Lư.

Kiến tạo không gian mới

Từ nay đến cuối năm 2026, xã dự kiến nghiên cứu hình thành “Đại lộ Khát vọng”, xây dựng “Quảng trường Dân chủ” cùng nhiều công trình cộng đồng, tạo điểm nhấn mang bản sắc riêng.

Theo lãnh đạo xã Bình Lư, việc sắp xếp thôn, bản không chỉ là yêu cầu tinh gọn bộ máy mà còn là cơ hội định hình lại không gian phát triển, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên của người dân.

Từ chủ trương này, Bình Lư đang từng bước kiến tạo một diện mạo mới - nơi ký ức được gìn giữ, quá khứ được trân trọng và tương lai được mở ra bằng những khát vọng lớn lao trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.