Tình yêu định mệnh

Serguei Koudriachov (37 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Phú Quốc du lịch lần đầu tiên vào năm 2015. Quá yêu vẻ đẹp bình yên nơi đây, anh tự hứa với lòng mình sẽ quay trở lại sau 10 năm nữa.

Tháng 3/2025, Serguei thực hiện lời hứa đó và lần quay trở lại này, anh đã tìm thấy “định mệnh” của đời mình - một người phụ nữ giản dị, chất phác nhưng đầy cá tính.

Chị Hà và chồng - anh Serguei

Với chị Trịnh Hà (43 tuổi, quê gốc Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ) – vợ của anh Serguei, “định mệnh” ấy càng thú vị hơn. Chị Hà vốn là người thích bay nhảy và yêu cuộc sống tự do.

Trước đây, chị từng làm trong ngành kế toán. Tháng 7/2017, chị nghỉ việc để đi du lịch trải nghiệm. Năm 2019, chị vào Phú Quốc lập nghiệp.

Chị cho biết luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu nhưng với hôn nhân thì không, bởi lẽ, chị sợ cuộc sống gò bó. Cho đến khi có cơ duyên gặp gỡ Serguei, nỗi sợ đó đã được xóa nhòa.

Chị Hà kinh doanh nhà hàng và cung cấp dịch vụ du lịch trải nghiệm ở Phú Quốc. Hôm ấy, vô tình thấy đoàn của Serguei ngang qua, chị Hà đến bắt chuyện để nắm bắt nhu cầu của khách ngoại quốc. Sau khi trao đổi, anh Serguei nhận lời tham gia tour du lịch trải nghiệm của chị.

“Chúng tôi đi trải nghiệm xuyên rừng. Anh ấy tặng tôi một chiếc áo rét và nói rõ ‘áo xịn, còn mới đó, không phải hàng nhái đâu’.

Tôi mang theo dao nhỏ để cạy hàu, làm cá, mắc võng... Dọc đường đi, chúng tôi nói chuyện nhiều về cây xanh, rác thải, môi trường... Vào ngày thứ 2, anh ấy nói: ‘Tôi thích bạn’. Tôi nghe thì biết thế thôi chứ chẳng để ý”, chị Hà kể lại.

Cặp đôi kết hôn sau 2 tháng gặp gỡ

Lần trải nghiệm đó, Serguei chẳng may bị đau bụng sau khi ăn món cá nướng biển. Anh cảm động khi được chị Hà chăm sóc chu đáo.

Vào những ngày cuối cùng của tour trải nghiệm, khi chị Hà mắc võng nghỉ ngơi trong rừng thì anh Serguei đi lòng vòng khám phá và tìm được một khách sạn. Anh thuê 1 phòng 2 giường, sau đó nhắn tin với chị Hà: “Tôi đã thuê được 1 phòng ngủ đẹp có 2 giường. Chúng ta hãy nghỉ ngơi, bạn cần được ngủ”.

Nhận được tin nhắn, chị Hà lăn tăn một hồi. Cuối cùng, chị quyết định theo anh vào đó và thấy đúng là căn phòng đó có 2 chiếc giường. Sự thật thà của người đàn ông này khiến chị ấn tượng.

Họ kết thúc tour trải nghiệm với những cảm nhận riêng. Vài ngày sau đó, anh Serguei âm thầm mua nhẫn và cầu hôn chị Hà theo cách đặc biệt.

“Trên đường mua nhẫn về, anh ấy gặp tôi đang đi chợ. Anh rút chiếc nhẫn ra đeo vội vào tay tôi. Tôi phóng xe đi rất nhanh không kịp nghe anh nói câu gì. Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng như thế”, chị Hà kể.

Hôn nhân khác xa với tưởng tượng

Ngay cả khi đã yêu người đàn ông này, chị Hà vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh Serguei dường như cảm nhận được điều đó nên thường xuyên hỏi chị: “Em có thật lòng yêu anh không?”, “Hình như anh yêu em rất nhiều nhưng em chỉ yêu anh một chút?”...

Chị Hà trả lời: “Em yêu anh chân thành nhưng nói thật, em không có ý định lấy chồng đâu. Cuộc sống hôn nhân bó buộc lắm”.

Cặp đôi có đám cưới hạnh phúc

Serguei không bỏ cuộc. Anh thể hiện sự nghiêm túc của mình bằng cách giới thiệu chị Hà với gia đình. Mỗi lần gọi cho bố mẹ ở Pháp, anh đều nói: “Con đã có vợ ở Việt Nam rồi”.

Bên cạnh đó, anh cũng giúp đỡ chị rất nhiều trong công việc. Vốn làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn, lại thành thạo 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha..., anh giúp chị hoàn thiện dịch vụ đã có và hiện thực hóa ý tưởng mới.

Cuối cùng, sự chân thành và nhiệt tình của Serguei cũng chinh phục được trái tim chị Hà. Tháng 5/2025, chị đưa anh về Phú Thọ ra mắt gia đình và tổ chức đám cưới.

Dịp đó, phía nhà trai có 6 người sang tham dự gồm bố mẹ, cô chú và anh chị của Serguei.

“Hôm đi chụp ảnh cưới, họ trang điểm cho tôi quá đậm khiến anh ấy giật mình. Anh bảo: ‘Hãy trả lại vợ cho tôi. Cô ấy rất đẹp, đừng trang điểm như diễn kịch như thế’”, chị Hà cười kể lại.

Trong ngày cưới, chị Hà mặc chiếc váy cưới thuê với giá 600 nghìn đồng nhưng trong mắt chú rể, chị là cô dâu xinh đẹp nhất.

Chứng kiến con trai, con dâu thành đôi, bố mẹ Serguei rất xúc động. Bố Serguei nói với cô dâu: “Con hãy cứ là chính mình”. Mẹ Serguei tặng nàng dâu mới sợi dây chuyền có hình 2 trái tim lồng vào nhau với ý nghĩa hôn nhân bền chặt.

Vợ chồng chị Hà chụp ảnh cùng gia đình hai bên

Sau đám cưới, cặp đôi trở lại Phú Quốc sống và làm việc. Hôn nhân khác hẳn với những gì chị từng hình dung. Chị được yêu thương và tự do làm những điều mình thích.

Vợ chồng chị cùng nhau làm việc và cùng tận hưởng cuộc sống. Mỗi khi thấy vợ quay cuồng trong công việc, Serguei lại nhắc nhở: “Em hãy sống chậm lại, hưởng thụ cuộc sống”.

“Hằng ngày, tôi nấu cơm thì chồng rửa bát. Nếu cứ sống như thế này, chúng tôi chắc chẳng bao giờ cãi nhau”, chị Hà cười chia sẻ.

Ảnh: NVCC