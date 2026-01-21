Bà Lưu Bảo Kiệt (50 tuổi, ở Dương Giang, Quảng Đông) vừa được trao tặng danh hiệu "Người tốt Quảng Đông".

Mang trong mình nhóm máu Rh- (thường gọi là máu gấu trúc - một nhóm máu cực kì hiếm trên thế giới), bà Lưu là người hiến máu nhiều nhất trong số những người hiến nhóm máu đặc biệt của thành phố. "Có thể giúp đỡ người khác đã là một niềm vui rồi", bà nói.

Lần đầu tiên bà Lưu hiến máu vào năm 1997. Khi đó, bà mới 21 tuổi, đang làm việc ở Đông Quan. Một ngày tháng 4, trong lúc cùng bạn bè đi du lịch Thâm Quyến, bà nhìn thấy chiếc xe hiến máu trên đường với tấm biển ghi "đang thiếu máu", trang Sina đưa tin.

Cho đến tận 28 năm sau, bà vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Nghĩ đang là tình huống khẩn cấp, ai đó cần giúp đỡ, bà đã bước lên xe hiến máu mà không do dự. "Thành thật mà nói, lúc đầu tôi khá lo lắng bởi mình hoàn toàn không biết gì về việc hiến máu. Nhưng nghĩ đến việc có thể giúp người khác, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi", bà hồi tưởng.

Với kết quả xét nghiệm phù hợp, bà Lưu đã hiến thành công 200ml máu. Thời điểm đó, công nghệ thông tin chưa phát triển, giấy chứng nhận hiến máu được gửi qua đường bưu điện về quê nhà bà ở Dương Giang.

"Khi mẹ tôi nhận được thư, bà ấy rất sốc và nghĩ rằng tôi đã đi bán máu", bà kể.

Chính lá thư đó đã cho bà biết mình mang nhóm máu Rh âm tính (Rh-), thường gọi là "máu gấu trúc". Nhân viên y tế nói rằng nếu muốn, sau 3 tháng nữa bà có thể tiếp tục hiến máu. Nghe vậy, bà Lưu càng quyết tâm hơn. Chỉ 3 tháng sau, vào tháng 7/1997, bà lập tức đi hiến máu lần thứ hai.

Bà Lưu Bảo Kiệt vừa được trao tặng danh hiệu "Người tốt Quảng Đông". Ảnh: Sina

Kể từ đó, bà Lưu bắt đầu con đường hiến máu tình nguyện và trở thành người vận động cho việc hiến máu. Nhìn lại hành trình 28 năm của mình, bà tin rằng đó là kết quả của sự kiên trì mỗi ngày. "Tôi thấy mình đã luôn làm điều đúng đắn", bà khẳng định.

Tính đến tháng 1/2026, bà Lưu Bảo Kiệt đã hiến máu 28 lần, tổng cộng 9.200ml máu. So với những người hiến máu lâu năm khác có nhóm máu phổ biến, số lần hiến máu của bà không quá nổi bật, bởi việc lưu trữ và sử dụng các nhóm máu hiếm có cơ chế đặc biệt.

Bà Trương Nguyệt, Phó bí thư Đảng ủy Ngân hàng máu trung ương thành phố giải thích rằng, trước đây, công nghệ bảo quản máu chưa hoàn thiện. Trong một thời gian dài, các nhóm máu hiếm như "máu gấu trúc" không được bảo quản lâu do tần suất sử dụng thấp. Vì vậy, những người hiến máu nhóm hiếm thường được coi là "ngân hàng máu sống", tham gia hiến máu khi có trường hợp khẩn cấp.

"Các nhân viên tại ngân hàng máu cũng giải thích cho tôi những kiến thức liên quan và khuyên tôi chỉ nên hiến máu khi người khác cần, để tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn", bà Lưu nói.

Hiện tại, bà chỉ có thể hiến máu tối đa 2 lần/năm, mỗi lần cách nhau 6 tháng. Vậy nhưng bà vẫn luôn sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào cần.

Để có thể hiến máu bất cứ lúc nào, bà Lưu đã hình thành những thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt. Bà cực kì chú ý đến việc điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi, tránh thức khuya, kiên trì tập thể dục, thích chơi cầu lông và ca hát để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Sự tự kỷ luật này đã được thử thách vào một đêm, khoảng 1h, ngân hàng máu trung ương gọi đến, yêu cầu máu khẩn cấp cho một bệnh nhân.

"Tôi sẽ hiến máu bất cứ khi nào ngân hàng máu gọi, trừ trường hợp đặc biệt", bà nói. Bởi thế, bà Lưu vội vã đến ngân hàng máu mà không chút do dự. Lần hiến máu đó đã khắc sâu trong tâm trí bà khi cứu sống được bệnh nhân.

Nhiều nhân viên y tế ở ngân hàng máu đánh giá cao thái độ tích cực và nhiệt tình của bà Lưu. Ngoài ra, bà còn khuyến khích gia đình và bạn bè tham gia hiến máu. Dưới sự ảnh hưởng trực tiếp đó, em gái bà cùng hơn 10 bạn học đã tham gia đội hiến máu.

Nhờ những đóng góp xuất sắc, bà Lưu Bảo Kiệt đã nhận được nhiều giải thưởng vàng và bạc cấp quốc gia và tỉnh về hiến máu tình nguyện, đồng thời được vinh danh tại các sự kiện hiến máu hằng năm.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được danh hiệu 'Người tốt Quảng Đông'. Tôi sẽ tiếp tục thực hành việc giúp đỡ người khác trong cuộc sống hàng ngày", bà chia sẻ.