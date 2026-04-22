Gầm xe là khu vực khuất tầm nhìn, dễ bị bỏ qua nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vật cản, rò rỉ dầu hoặc động vật trú ẩn. Việc kiểm tra nhanh trước khi di chuyển giúp đảm bảo an toàn cho cả người lái và phương tiện.

Các lý do người đi ô tô nên soi gầm trước khi khởi hành

1. Phát hiện vật cản nguy hiểm

Trong quá trình đỗ xe, đặc biệt ở khu vực công cộng hoặc ven đường, các vật như đá, gạch, chai lọ hoặc rác có thể mắc dưới gầm xe mà bạn không để ý. Nếu không phát hiện trước khi di chuyển, những vật này có thể gây hư hỏng hệ thống gầm, làm kẹt bánh hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

2. Tránh tai nạn với động vật

Tại các khu dân cư hoặc bãi đỗ xe, động vật như mèo, chó hoặc chuột thường chui vào gầm xe để trú ẩn. Nếu người lái không kiểm tra trước khi nổ máy, có thể xảy ra những tai nạn đáng tiếc hoặc gây hư hỏng các bộ phận bên dưới xe.

3. Phát hiện rò rỉ dầu hoặc nước

Gầm xe là nơi dễ nhận biết các dấu hiệu bất thường như dầu nhớt rò rỉ, nước làm mát chảy ra hoặc thậm chí nhiên liệu bị rò. Những dấu hiệu này thường không thể thấy rõ từ bên ngoài, vì vậy việc soi gầm xe giúp bạn phát hiện sớm và xử lý kịp thời trước khi sự cố trở nên nghiêm trọng.

4. Kiểm tra hệ thống gầm xe

Sau khi di chuyển qua đường xấu, ổ gà hoặc địa hình gồ ghề, các bộ phận như ống xả, hệ thống treo hoặc tấm bảo vệ gầm có thể bị lỏng hoặc hư hỏng. Việc quan sát nhanh trước khi khởi hành giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề này để tránh rủi ro khi đang lưu thông.

5. Tránh vật mắc vào bánh xe

Những vật như túi nilon, dây hoặc rác có thể bị cuốn vào bánh xe trong quá trình di chuyển hoặc khi xe đỗ lâu. Nếu không kiểm tra, chúng có thể gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến chuyển động của bánh xe hoặc làm hỏng một số bộ phận liên quan.

6. Phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc phá hoại

Trong một số trường hợp hiếm, xe có thể bị gắn vật lạ hoặc có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài khi đỗ ở nơi công cộng. Việc kiểm tra gầm xe giúp bạn phát hiện sớm những bất thường này để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Hình thành thói quen lái xe an toàn

Soi gầm xe chỉ mất vài giây nhưng lại mang lại lợi ích lớn trong việc đảm bảo an toàn. Khi duy trì thói quen này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc kiểm tra xe trước khi di chuyển, từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao ý thức lái xe an toàn.