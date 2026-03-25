Ảnh minh hoạ: PX

Phơi quần áo là công việc quen thuộc trong mỗi gia đình, thường được thực hiện một cách nhanh gọn vào cuối ngày.

Sau những giờ làm việc bận rộn, nhiều người có xu hướng giặt đồ vào buổi tối và tranh thủ mang đi phơi khi máy vừa chạy xong. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì sao không nên phơi quần áo ngoài trời ban đêm?

Ở một số nền văn hoá phương đông, theo quan niệm dân gian, việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách "Những lời khuyên phong thủy cá nhân" của chuyên gia phong thuỷ người Malaysia Lilian Too, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối.

Vì khi trời tối, có rất nhiều năng lượng âm xung quanh. Do đó, quần áo, ga trải giường và chăn sẽ hấp thụ năng lượng âm dư thừa khiến người mặc dễ ốm đau, gặp xui xẻo.

Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc làm khô quần áo. Phơi đồ ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo.

Những yếu tố như nhiệt độ giảm, ánh sáng tự nhiên không còn, trong khi độ ẩm không khí lại tăng cao, sương xuống, khiến nước không thể bay hơi mà bị giữ lại trong sợi vải.

Hệ quả là quần áo khô rất chậm, thậm chí vẫn còn ẩm sau nhiều giờ. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt kéo dài còn dễ khiến vải xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo, bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở nên bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng.

Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo, gây ngứa, dị ứng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải, theo Netmums.

Đối với những quần áo trắng, không màu, bạn có thể phơi chúng trực tiếp dưới ánh nắng trong thời gian dài mà không sợ quần áo bị phai màu.

Nếu lo ngại ánh nắng gắt làm bạc màu quần áo, bạn có thể chọn vị trí râm mát nhưng thông thoáng. Thực tế, gió nhẹ và không khí lưu thông tốt đã đủ để hỗ trợ quá trình làm khô hiệu quả, không nhất thiết phải có nắng nhiều.