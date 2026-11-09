Tốc độ càng cao, lực cản không khí càng lớn, buộc động cơ phải làm việc nhiều hơn và khiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng mạnh. Chỉ cần giảm tốc độ từ 120 km/h xuống khoảng 90 km/h, người lái có thể tiết kiệm 40% chi phí nhiên liệu.

Nhiều tài xế cho rằng ô tô chạy trên đường cao tốc luôn tiết kiệm nhiên liệu hơn so với khi di chuyển trong đô thị. Điều này nhìn chung đúng bởi xe ít phải dừng, khởi động và tăng tốc liên tục. Tuy nhiên, lợi thế này có thể giảm đáng kể nếu người lái duy trì tốc độ quá cao.

Chạy càng nhanh, xe càng tốn nhiên liệu

Theo phân tích của chuyên trang Carscoops, nguyên nhân chủ yếu nằm ở lực cản khí động học. Khi xe di chuyển, không khí tạo ra lực cản ngược chiều chuyển động. Lực cản này phụ thuộc vào mật độ không khí, diện tích cản gió phía trước, hình dáng thân xe và đặc biệt là bình phương vận tốc.

Điều đó có nghĩa, khi tốc độ tăng gấp đôi, lực cản khí động học có thể tăng tới 4 lần trong cùng điều kiện. Để thắng lực cản ngày càng lớn, động cơ phải cung cấp nhiều năng lượng hơn, kéo theo mức tiêu hao nhiên liệu tăng.

Dữ liệu từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (Mỹ) cho thấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của một mẫu sedan cỡ trung thông thường đạt khoảng 45 mpg (5,2 lít/100km) khi chạy ở tốc độ 55 dặm/giờ (88,5 km/h).

Khi tăng tốc lên 65 dặm/giờ (104,6 km/h), mức tiêu thụ tăng lên 38 mpg (6,2 lít/100 km). Ở tốc độ 75 dặm/giờ (120,7 km/h), con số là 32 mpg (7,35 lít/100 km). Như vậy, cùng một quãng đường, chiếc xe tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn khoảng 40% khi chạy ở tốc độ 120 km/h so với 88,5 km/h.

Với người thường xuyên di chuyển đường dài, chênh lệch này có thể tạo ra khoản chi phí đáng kể. Theo phép tính của Carscoops, một tài xế chạy 15.000 dặm (khoảng 24.140 km) đường cao tốc mỗi năm có thể tiết kiệm khoảng 576 USD (14,7 triệu đồng) nếu duy trì tốc độ 55 dặm/giờ thay vì 75 dặm/giờ, với giả định giá xăng trung bình 4,25 USD/gallon tại Mỹ.

Không chỉ xe chạy xăng, ô tô diesel cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Hiệu suất nhiên liệu của một mẫu xe diesel trong nghiên cứu từ 55 mpg (4,28 lít/100km) ở tốc độ 55 dặm/giờ xuống đến 37 mpg (6,36 lít/100km) khi chạy ở 75 dặm/giờ. Với giá dầu diesel giả định 6,35 USD/gallon, khoản tiết kiệm cho quãng đường 15.000 dặm mỗi năm có thể vượt 800 USD (gần 20,5 triệu đồng).

Xe hybrid có nằm ngoài quy luật?

Theo Carscoops, xe hybrid cũng không tránh khỏi tình trạng tiêu hao nhiên liệu tăng khi chạy nhanh. Theo dữ liệu được dẫn từ nghiên cứu trên, một mẫu sedan hybrid cỡ trung đạt hiệu suất khoảng 46 mpg (5,11 lít/100km) ở tốc độ 55 dặm/giờ (88 km/h) nhưng tăng lên 33 mpg (7,14 lít/100km) khi chạy ở tốc độ 75 dặm/giờ (120,7 km/h)

Nghiên cứu cũng cho thấy, hiệu suất nhiên liệu của mẫu xe này đạt mức cao nhất khoảng 55 mpg (4,28 lít/100km) ở tốc độ 45 dặm/giờ (72,4 km/h). Điều này cho thấy lợi thế tiết kiệm nhiên liệu của hệ truyền động hybrid có thể bị thu hẹp đáng kể khi xe liên tục chạy ở tốc độ cao.

Với SUV và bán tải, mức ảnh hưởng có thể còn lớn hơn do thân xe thường cao, vuông vức và có diện tích cản gió phía trước lớn hơn sedan.

Ô tô điện cũng chịu tác động tương tự. Khi tốc độ tăng, lực cản không khí lớn hơn khiến xe tiêu thụ nhiều điện năng hơn trên mỗi km, từ đó làm giảm phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào thiết kế khí động học và hệ truyền động của từng mẫu xe.

Nhìn chung, duy trì tốc độ ổn định, phù hợp với giới hạn cho phép không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống vận hành. Ngoài ra, người lái nên hạn chế chở đồ không cần thiết, tháo giá nóc hoặc các phụ kiện làm tăng lực cản gió khi không sử dụng.

(Theo Carscoops)

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