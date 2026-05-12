Thông tin được Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, nhấn mạnh tại lễ phát động chiến dịch cộng đồng "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội) vào hôm nay với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, phụ huynh và chuyên gia.

Tiến sĩ Sơn cho biết dù có nhiều cải thiện nhưng chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam vẫn thuộc nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Chiều cao nam giới Việt Nam ở tuổi 19 đạt 168,1cm - đứng thứ 154 và nữ giới cao trung bình 156,2cm - đứng thứ 146/201 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Sơn, chiều cao trẻ chịu tác động từ bốn yếu tố chính gồm di truyền, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ - môi trường sống. Trong đó, dinh dưỡng chiếm khoảng 32%, cao hơn di truyền (23%).

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh giai đoạn 6-12 tuổi là "thời điểm vàng" phát triển chiều cao cho trẻ. Ở giai đoạn này, dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và ngủ sớm, ngủ đủ giấc đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tầm vóc tương lai.

Ngủ sớm, ngủ đủ giúp trẻ cải thiện chiều cao

Tuy nhiên, nhiều gia đình lại bỏ qua vai trò của giấc ngủ, ngỡ ngàng khi phát hiện sau 3 tháng nghỉ hè con mình "cao vọt".

Các chuyên gia cho biết theo sinh lý, hormone tăng trưởng được não bộ tiết ra mạnh nhất và đầy đủ nhất lúc trẻ ngủ say, khoảng từ 22-23h đến 1-2h sáng. Mùa hè, trẻ không phải đi học nhiều, không căng thẳng bài tập, ngủ nhiều, ngủ sớm nên hormone tăng trưởng càng tiết ra nhiều.

Trong mùa hè, trẻ được vận động thể dục thể thao nhiều khiến hormone tăng trưởng được sinh ra vào buổi tối càng nhiều hơn. Tuy nhiên, hormone tăng trưởng giúp tăng chiều cao được tiết ra nhiều nhất với điều kiện trẻ đã ngủ sâu (bắt đầu khoảng 1-2 giờ sau khi ngủ).

Các em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội) trong lễ phát động chiến dịch cộng đồng "Vì một kỷ nguyên cao khỏe".

Vì vậy, để trẻ phát triển được chiều cao, cha mẹ phải cho trẻ ngủ sớm trước 22h, trên 8 giờ mỗi ngày. Đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, chưa đi học tiểu học cần ngủ sớm hơn, thời gian ngủ dài hơn, trung bình từ 12-14 giờ mỗi ngày.

Chiến dịch "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" hướng đến trẻ 6-12 tuổi, nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc khoa học để cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam. Chiến dịch cũng xây dựng công cụ đánh giá chiều cao trực tuyến theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giúp phụ huynh theo dõi tình trạng phát triển của trẻ và nhận tư vấn phù hợp theo độ tuổi, thể trạng.