Tìm ra vi chất cho chiều cao trẻ em Việt

Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trên cả nước, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm nhanh và bền vững. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi còn ở mức cao (19,6%, theo số liệu Tổng điều tra Dinh dưỡng quốc gia năm 2020).

Trong khi đó, trẻ em thừa cân, béo phì ở lứa tuổi học đường (5-19 tuổi) tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020.

Một nghiên cứu mới đây do TS.BS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội cùng TS.BS Trương Ngọc Dương - nguyên Giảng viên Bộ môn Nhi, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội), cùng các cộng sự thực hiện chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin K2-MK7 hàm lượng 180-360mcg/ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em, đặc biệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Đây là vi chất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương thông qua nhiều cơ chế khác nhau, có khả năng kích thích quá trình biệt hóa và hoạt động của tế bào tạo xương, đồng thời ức chế sự hình thành tế bào hủy xương.

Dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động giúp trẻ cao lớn.

Nghiên cứu trên được tiến hành từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2025, với sự tham gia của 945 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi, nhằm đánh giá tác động của vitamin K2 -MK7 đến tăng trưởng.

Theo các tác giả, trẻ được bổ sung vitamin trên liên tục cho thấy sự cải thiện chiều cao rõ rệt hơn so với nhóm chỉ dùng theo đợt. Cụ thể, ở nhóm 1-5 tuổi và 11-14 tuổi - những giai đoạn tăng trưởng quan trọng như mầm non và dậy thì, kết quả tăng chiều cao vượt trội hơn. Ví dụ, ở trẻ 6-10 tuổi uống liên tục, chỉ số thay đổi chiều cao đạt 0,197cm/tháng, tăng hơn đáng kể so với nhóm dùng theo đợt.

3 giải pháp song song

Ngoài yếu tố bổ sung dưỡng chất, nghiên cứu trên còn nhấn mạnh vai trò của lối sống. Theo đó, nhóm trẻ uống vitamin K2-MK7 liên tục có tỷ lệ ngủ sớm cao hơn (66,4% so với 51,6% ở nhóm dùng theo đợt) và vận động thường xuyên (71,9% so với 42,7%). Các chỉ số dinh dưỡng như Z-score chiều cao (HAZ) và cân nặng (BAZ) cũng cho thấy trẻ có nền tảng dinh dưỡng tốt hơn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Do đó, các nhà nghiên cứu khuyến nghị tích hợp bổ sung dinh dưỡng bao gồm các vi chất một cách hệ thống vào chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt ở giai đoạn tăng trưởng đỉnh điểm.

Để đạt kết quả tối ưu, nhóm nghiên cứu khuyến nghị cần kết hợp với các biện pháp hỗ trợ như duy trì giấc ngủ sớm, khuyến khích vận động và đảm bảo chế độ ăn cân đối. Đây không chỉ là việc bổ sung một dưỡng chất đơn lẻ mà cần tiếp cận đa yếu tố.

Mặc dù mang tính gợi ý cao, nghiên cứu còn hạn chế như thời gian theo dõi không đồng đều giữa các trẻ, chưa kiểm soát đầy đủ yếu tố gây nhiễu (như chế độ ăn, vitamin D hay điều kiện kinh tế-xã hội) và dựa trên dữ liệu quan sát nên có nguy cơ thiên lệch.

Các chuyên gia kêu gọi thêm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, từ đó đưa ra khuyến nghị chính thức. Phụ huynh có thể tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa để áp dụng phù hợp cho con em mình, mang lại sức khỏe bền vững.

