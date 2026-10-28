Trên sân nhà, Đồng Nai thúc thủ 0-4 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 5 LPBank V-League. Sau 5 trận, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Bắc Ninh, thủng lưới 10 bàn và chưa có bàn thắng nào.

Trong lần đầu tham dự V-League, Đồng Nai xác định gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sự khốc liệt của giải đấu này có lẽ nằm ngoài tưởng tượng với đội tân binh.

Sau trận thua Thép Xanh Nam Định, HLV Nguyễn Việt Thắng chủ động đề xuất được dừng lại, không tiếp tục cầm quân. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nói rằng ông không dám khẳng định người mới giỏi hơn về chuyên môn, nhưng theo ông đây là thời điểm mà Đồng Nai cần thay đổi.

HLV Nguyễn Việt Thắng chịu rất nhiều áp lực. Ảnh: Đồng Nai FC

Tuy nhiên, nguyện vọng xin rút lui của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam không được lãnh đạo CLB chấp nhận. Được biết, "sếp lớn" CLB Đồng Nai khẳng định vẫn đặt niềm tin vào HLV Việt Thắng và HLV này sẽ cùng đội bóng vượt qua khó khăn. Ông bầu của tân binh V-League còn nhấn mạnh, đối với ông và CLB Đồng Nai, mùa bóng lúc này mới "bắt đầu" như một cách ủng hộ HLV Nguyễn Việt Thắng.

Trên thực tế, lãnh đạo CLB Đồng Nai đang hiểu rất rõ những vấn đề mà đội bóng đang gặp phải. Lực lượng mỏng, thiếu chất lượng, cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm trong khi một số cầu thủ lớn tuổi như Xuân Trường, Công Phượng lại gặp vấn đề về thể lực, sức ì, chấn thương...

Nếu so sánh về chất lượng đội hình, Đồng Nai đang "chới với" so với nhóm đội trung bình như Thanh Hóa, Hải Phòng hay Hà Tĩnh, chứ chưa muốn nói tới các đội top đầu như CAHN, Ninh Bình, Thép Xanh Nam Định... Về lối chơi, trong khi hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, mất tập trung, thì hàng công thi đấu bế tắc, không có những phương án tạo nên sự đột biến.

Đồng Nai chưa ghi được bàn thắng nào sau 5 trận. Ảnh: Đồng Nai FC

Thành tích kém, nhưng đây là thời điểm Đồng Nai đang cần sự ổn định về tâm lý. Thay đổi ở vị trí thuyền trưởng nếu không có sự tính toán kỹ, có thể khiến mọi việc trở nên tệ hơn.

Dù vẫn ngồi trên chiếc "ghế nóng", nhưng rõ ràng HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ có nhiều việc phải làm ở những vòng đấu tới. Lãnh đạo CLB Đồng Nam một mặt tiếp tục trao cơ hội cho cựu tuyển thủ Việt Nam, nhưng có lẽ cũng phải trù tính cả phương án B, một khi cơn khủng hoảng không thể giải quyết.

Nhìn rộng ra cả V-League, những HLV có tên tuổi như Popov (Thể Công Viettel), Harry Kewell (Hà Nội FC)... cũng đang chịu rất nhiều áp lực về thành tích của đội bóng. Bất cứ HLV nào cũng có thể phải rời "ghế nóng" khi màn thể hiện và kết quả đi xuống, không có dấu hiệu khởi sắc.