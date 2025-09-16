Hành động tưởng chừng kỳ lạ này thực chất là một quy tắc an toàn quan trọng trong ngành hàng không, gọi là “tư thế sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp”.

Ảnh minh họa: Curly Tales

Theo Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA), cất cánh và hạ cánh là 2 thời điểm rủi ro cao nhất trong chuyến bay, chiếm hơn 70% các sự cố hàng không nghiêm trọng.

Việc tiếp viên đặt tay dưới đùi giúp hạn chế các phản xạ vô thức khi xảy ra va chạm hoặc rung lắc mạnh. Thay vì vung tay hoặc bám chặt vào ghế – những hành động dễ gây chấn thương – tiếp viên giữ cơ thể ổn định và sẵn sàng đứng dậy nhanh chóng để sơ tán hành khách khi cần.

Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế cũng nhấn mạnh, tư thế đặt tay dưới đùi thể hiện sự tuân thủ quy trình nghiêm ngặt và giữ hình ảnh chuyên nghiệp, bình tĩnh trước mặt hành khách. Điều này tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp hành khách cảm thấy an toàn hơn khi máy bay rung lắc.

Ảnh minh họa: Skytech Aviation

Còn hành khách, khi máy bay cất và hạ cánh, được khuyến cáo ngồi thẳng lưng, thắt dây an toàn, đặt hai chân vững trên sàn và lưng áp sát vào ghế để giảm chấn động. Trường hợp khẩn cấp, cần cúi người về phía trước, đặt tay lên đầu gối hoặc ôm đầu nhằm bảo vệ cột sống, hạn chế chấn thương, tăng khả năng sống sót.