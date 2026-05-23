Sự dịch chuyển của dòng tiền hưu trí

Báo cáo kinh doanh của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trong giai đoạn từ 01/02 đến 18/5/2026 ghi nhận nhóm khách hàng trung niên cùng nhóm khách trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ tương đối lớn.

Điều này có thể coi là chỉ dấu của một xu hướng trên thị trường: dòng vốn của giới tinh hoa định vị ngày càng vững chắc tại các bất động sản sinh thái - nơi giá trị sức khỏe và trải nghiệm sống được đặt lên cao nhất.

Nếu nhóm khách hàng 36-50 tuổi xem đây là tổ ấm để gia đình tái tạo năng lượng và chuẩn bị trước cho tương lai, thì nhóm trên 50 tuổi lại xem dự án là “bến đỗ” hoàn hảo có thể an cư ngay khi hạ tầng hoàn thiện.

Điểm chung cốt lõi của hai tệp khách hàng này là họ đã tích lũy đủ tiềm lực tài chính và kinh nghiệm sống. Họ không mưu cầu sự phô trương vị thế ở trung tâm hay lướt sóng ngắn hạn, mà đặt sức khỏe, không gian sinh thái nguyên bản và sự an tâm tuyệt đối lên hàng đầu.

Xu hướng này được minh chứng rõ nét qua lăng kính của chính những người trong cuộc. Bà Kim Loan, một khách hàng đã lựa chọn khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, chia sẻ: “Tôi thích không khí biển ở đây, nhiều ion âm và phù hợp để nghỉ dưỡng lâu dài... Mục đích của tôi là dưỡng lão tại Cần Giờ. Đây là nơi phù hợp để ở lâu dài”.

Trong khi đó, ông Lê Lệnh Cáp, một cư dân đang sinh sống tại Cần Giờ, lại ấn tượng với cảnh quan, tiện ích của siêu đô thị, đặc biệt là những hạng mục “may đo” cho những người cao tuổi như ông.

“Tôi từng nghĩ tuổi hưu là giai đoạn sống chậm lại, nhưng khi biết đến Vin New Horizon, tôi thấy đó có thể là giai đoạn đáng mong đợi nhất. Đây giống như một cuộc sống mới hơn là một nơi để dưỡng già”, ông Cáp cho biết.

Hệ sinh thái tiện ích “may đo” cho người cao tuổi

Sức hút của Vinhomes Green Paradise đối với tệp khách hàng trên 50 tuổi, như bà Kim Loan hay ông Lệnh Cáp, đến từ khả năng giải quyết trực diện những rào cản của tuổi già thông qua ba trụ cột tiện ích được quy hoạch bài bản.

Về y tế, nỗi lo lớn nhất khiến người cao tuổi e ngại rời xa trung tâm thành phố là rủi ro trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vinhomes Green Paradise giải quyết triệt để bài toán này bằng chiến lược phát triển mô hình “du lịch y tế quốc tế” ngay nội khu. Sự xuất hiện của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec hợp tác chuyên môn cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế top đầu Hoa Kỳ - chính là bảo chứng cao nhất.

Tiếp đến là môi trường trị liệu thiên nhiên độc bản. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu “cỗ máy lọc không khí” khổng lồ từ sự giao hòa của 75.000ha khu dự trữ sinh quyển UNESCO và 800ha biển hồ Lagoon. Nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng, người sống gần không gian xanh - mặt nước có tỷ lệ tử vong do bệnh mãn tính thấp hơn tới 12%.

Trong khi đó, Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH) cũng khẳng định, lượng ion âm tự nhiên dồi dào từ biển kết hợp liệu pháp “tắm rừng” (Shinrin-yoku) giúp giảm đáng kể hormone căng thẳng cortisol, ổn định huyết áp và cải thiện giấc ngủ cho người lớn tuổi.

Đồng thời, định hướng ESG++ của siêu đô thị, song hành cùng cam kết kiến tạo một môi trường sống xanh, bảo tồn tối đa sinh thái tự nhiên và ứng dụng năng lượng sạch mang lại một không gian sống bền vững. Đối với người lớn tuổi, sống trong một siêu đô thị đạt chuẩn ESG++ đồng nghĩa với việc được tận hưởng sự yên tĩnh, an lành tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với ô nhiễm, tiếng ồn và những rủi ro môi trường.

Đặc biệt, cộng đồng hưu trí Vin New Horizon chính là mảnh ghép quyết định giữ chân tệp khách hàng trung niên và người lớn tuổi tại Vinhomes Green Paradise. Không đơn thuần là nơi an dưỡng, “ngôi làng” này còn giải quyết triệt để nỗi cô đơn tuổi xế chiều nhờ kiến tạo môi trường gắn kết đồng điệu.

Điểm nhấn là Học viện Minh Triết - đại học mở dành cho người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, người cao tuổi được rèn luyện trí tuệ qua các lớp nghệ thuật, công nghệ và tham gia chương trình “Hành động tuổi vàng” để trực tiếp giảng dạy, truyền cảm hứng, cống hiến vốn sống cho cộng đồng.

Vin New Horizon được quy hoạch đồng bộ từ biệt thự hưu trí công thái học tích hợp hệ thống phát hiện té ngã, khách sạn dưỡng lão 5 sao, đến các cấu phần chuyên sâu như trung tâm chăm sóc trí nhớ và bệnh viện phục hồi chức năng Đông - Tây y. Đây được xem như là giải pháp nhân văn toàn diện cho một tuổi già chủ động, an toàn và hạnh phúc.

Chuẩn bị cho tuổi hưu không chỉ là bài toán về tài chính, mà là sự lựa chọn không gian sống để những năm tháng tiếp theo thực sự trở thành một kỳ nghỉ dưỡng. Với hệ thống y tế chuẩn Mỹ, môi trường sinh thái nguyên bản và định hướng phát triển bền vững, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang trở thành bến đỗ an cư lý tưởng, nơi dòng tiền tích sản và dưỡng lão được chuyển hóa thành các giá trị sống trường tồn.

(Nguồn: Vinhomes)