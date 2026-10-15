Sở Công Thương TPHCM cho biết nhu cầu tiêu thụ thấp, chi phí vận chuyển cao, quỹ đất hạn chế và các yêu cầu về an toàn khiến việc đầu tư cửa hàng xăng dầu tại xã đảo Thạnh An gặp nhiều khó khăn.

Chiều 15/10, tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng (Sở Công Thương), thông tin về phương án cung ứng xăng dầu cho người dân xã đảo Thạnh An.

Theo ông Hiếu, Thạnh An là xã đảo duy nhất của TPHCM, có diện tích nhỏ, số lượng xe máy ít, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trung bình chưa đến 1.000 lít/ngày, tương đương khoảng 30 m3/tháng. Trong khi đó, một cửa hàng xăng dầu thông thường cần đạt sản lượng khoảng 50 m3/tháng mới có thể hòa vốn, ngay cả khi đặt tại khu vực trung tâm thành phố.

Việc cung ứng nhiên liệu cho xã đảo cũng gặp khó khăn do xăng dầu phải vận chuyển bằng sà lan từ Nhà Bè. Theo ông Hiếu, mỗi chuyến vận chuyển cần có sản lượng đủ lớn mới bảo đảm hiệu quả kinh tế, trong khi cửa hàng xăng dầu trên mặt nước thường có sức chứa khoảng 50m3. Điều này khiến doanh nghiệp khó thu hồi vốn nếu đầu tư tại địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng (Sở Công Thương) thông tin tại họp báo chiều 15/10.

Phương án xây dựng cửa hàng quy mô nhỏ cũng không khả thi do chi phí vận chuyển cao. Trong khi đó, quỹ đất trên đảo hạn chế, còn việc đặt cửa hàng ở khu vực giữa đảo không thuận lợi vì sà lan không thể tiếp cận.

Theo đại diện Sở Công Thương, cầu cảng Thạnh An từng được xem xét làm vị trí đặt cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, phương án này chưa khả thi do vướng các yêu cầu về khoảng cách an toàn. Theo quy chuẩn của Bộ Công Thương, cửa hàng xăng dầu phải cách khu vực tập kết hàng hóa và nơi hành khách lên xuống ít nhất 50m.

Từ tháng 4/2026, Sở Công Thương đã nhiều lần làm việc với địa phương để tìm phương án cung ứng nhiên liệu. Cuối tháng 9, doanh nghiệp tiếp tục khảo sát hiện trường, xây dựng phương án và thiết kế theo chỉ đạo của thành phố.

Phương án đang được nghiên cứu là xây dựng giàn nổi bằng bê tông ở rìa đảo, tại vị trí sà lan có thể cập vào để tiếp nhiên liệu. Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu mô hình cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Toàn cảnh xã đảo Thạnh An nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, Sở Công Thương sẽ đề xuất UBND TPHCM xem xét các chính sách hỗ trợ, trong đó có miễn, giảm tiền thuê đất.

“Với nhu cầu tại Thạnh An, đầu tư cửa hàng xăng dầu gần như chắc chắn thua lỗ. Việc xây dựng cửa hàng tại đây cần được xem là nhiệm vụ chính trị nhằm bảo đảm an sinh xã hội, thay vì đặt nặng hiệu quả kinh doanh", ông Hiếu nói.

Theo đại diện Sở Công Thương, hiện một số hộ dân trên đảo vẫn mua xăng tại khu vực đất liền thuộc Cần Giờ rồi vận chuyển về bằng can. Việc bảo quản xăng dầu tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và phải tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Về giải pháp trước mắt, Sở khuyến khích UBND xã Thạnh An nghiên cứu kế hoạch chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện, đồng thời xem xét các hình thức hỗ trợ người dân mua phương tiện mới.

Ông Hiếu cho biết hạ tầng thiết yếu tại Thạnh An cơ bản được bảo đảm. Điện được cung cấp qua hệ thống cáp ngầm từ đất liền, nước sinh hoạt có đường ống và bồn chứa. Vấn đề còn lại là xây dựng phương án cung ứng xăng dầu ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân xã đảo.

Một doanh nghiệp giảm thêm 300 đồng/lít xăng dầu so với giá điều hành ập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành.