Động cơ được tối ưu cho hiệu suất nhiên liệu Các hãng xe Nhật ưu tiên phát triển động cơ có dung tích vừa phải nhưng đạt hiệu quả đốt cháy nhiên liệu cao. Nhiều công nghệ được ứng dụng như: Hệ thống phun xăng trực tiếp.

Điều khiển van biến thiên (VVT-i, i-VTEC, Dual VVT-i...).

Tỷ số nén tối ưu.

Giảm ma sát giữa các chi tiết động cơ. Xe hơi Nhật Bản nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Torque.com

Hộp số giúp động cơ luôn hoạt động ở dải vòng tua tối ưu Các hộp số giúp động cơ duy trì vòng tua ở mức tối ưu, hạn chế tiêu hao nhiên liệu khi tăng tốc hoặc di chuyển trong đô thị. Một trong những yếu tố giúp xe Nhật tiết kiệm xăng là việc sử dụng các loại hộp số hiện đại như: Hộp số vô cấp CVT.

Hộp số tự động nhiều cấp.

Hộp số e-CVT trên xe hybrid.

Thiết kế khí động học và trọng lượng nhẹ Các kỹ sư Nhật Bản dành nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm trong hầm gió để tạo ra những thiết kế thân xe có hệ số cản gió thấp nhất. Từ hình dáng tổng thể, các đường nét trên thân xe, gương chiếu hậu cho đến gầm xe đều được tối ưu hóa để luồng không khí đi qua một cách mượt mà, giảm thiểu lực cản. Việc sử dụng các vật liệu nhẹ như thép cường độ cao, nhôm hoặc các vật liệu composite trong cấu trúc thân xe và các bộ phận khác giúp giảm tổng trọng lượng của xe. Một chiếc xe nhẹ hơn sẽ cần ít năng lượng hơn để di chuyển, tăng tốc và phanh, trực tiếp góp phần vào việc tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống điện tử và quản lý năng lượng thông minh Nhiều mẫu xe Nhật được trang bị hệ thống Start/Stop, tự động tắt động cơ khi xe dừng lại (ví dụ: đèn đỏ, kẹt xe) và khởi động lại ngay lập tức khi người lái nhả chân phanh hoặc đạp ga. Đặc biệt trên các xe hybrid, hệ thống phanh tái tạo năng lượng (regenerative braking) sẽ chuyển đổi động năng khi phanh thành điện năng để sạc lại pin, thay vì lãng phí dưới dạng nhiệt. Năng lượng điện này sau đó được sử dụng để hỗ trợ động cơ hoặc chạy hoàn toàn bằng điện, góp phần tiết kiệm nhiên liệu.

Văn hóa sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt Ngoài các yếu tố công nghệ, văn hóa sản xuất của Nhật Bản cũng là một phần quan trọng. Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sự tỉ mỉ trong từng khâu lắp ráp và tinh thần không ngừng cải tiến giúp đảm bảo rằng mỗi chiếc xe xuất xưởng đều đạt được hiệu suất tối ưu như thiết kế. Điều này không chỉ mang lại độ bền mà còn đảm bảo các hệ thống hoạt động chính xác, hiệu quả, từ đó duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong suốt vòng đời của xe.