Nhiều người tin rằng ô tô hiện đại ngày càng bền bỉ và ít hỏng vặt hơn xe đời cũ. Nhận định này đúng ở một số khía cạnh, nhất là về độ hoàn thiện, an toàn và khả năng vận hành.

Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng “công nghệ hóa” là việc động cơ ngày càng phức tạp, tích hợp nhiều phần mềm, cảm biến và hệ thống tăng áp. Chỉ một lỗi nhỏ trong thiết kế hoặc sản xuất cũng có thể kéo theo những sự cố nghiêm trọng, đặc biệt khi vấn đề nằm ở phần cơ khí cốt lõi.

4 mẫu động cơ ô tô có nhiều vấn đề lỗi nghiêm trọng. Ảnh: Jeep, Honda, Toyota, Nissan

Khác với lỗi phần mềm có thể khắc phục bằng cập nhật OTA, trục trặc động cơ thường đồng nghĩa với việc “bổ máy” hoặc thậm chí thay mới hoàn toàn, điều không chủ xe nào mong muốn, nhất là với xe còn rất mới.

Dựa trên dữ liệu triệu hồi, khiếu nại người dùng và các vụ kiện tập thể tại Mỹ kéo dài đến năm 2026, dưới đây là 4 khối động cơ ô tô bị đánh giá là gặp vấn đề nghiêm trọng nhất, trong đó xe Nhật chiếm đa số.

Động cơ Honda 1.5L VTEC Turbo: Nỗi ám ảnh "pha loãng dầu" và "thổi gioăng mặt máy"

Honda vốn nổi tiếng về độ tin cậy, song động cơ 1.5L VTEC Turbo lại là ngoại lệ gây nhiều tranh cãi. Khối động cơ này xuất hiện gần một thập kỷ, được trang bị trên các mẫu bán chạy như Honda CR-V, Accord và Civic.

Động cơ 1.5L VTEC Turbo của Honda gặp hiện tượng xăng lọt vào các-te dầu và thổi gioăng mặt máy. Ảnh: Honda

Theo trang Morbimotors, vấn đề nghiêm trọng nhất của động cơ 1.5L VTEC Turbo là hiện tượng xăng lọt vào các-te dầu và thổi gioăng mặt máy. Đây đều là những lỗi nặng, có thể dẫn đến mài mòn sớm, giảm tuổi thọ động cơ và chi phí sửa chữa rất cao. Dù Honda đã nhiều lần cập nhật phần mềm và điều chỉnh kỹ thuật, các vụ kiện tập thể vẫn kéo dài đến hiện tại cho thấy lỗi này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Năm 2026, Honda đang dần thu hẹp sự phụ thuộc vào động cơ 1.5L VTEC Turbo, chuyển trọng tâm sang hệ truyền động hybrid 2.0L e:HEV mới hơn.

Dù chi phí ban đầu cao hơn một chút, hệ truyền động hybrid không chỉ triệt tiêu hoàn toàn rủi ro hỏng hóc cơ khí dai dẳng của động cơ 1.5L VTEC Turbo mà còn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất được cải thiện đáng kể so với động cơ không hybrid.

Động cơ Nissan 1.5L VC-Turbo: Công nghệ cao, rủi ro lớn

Nissan từng gây tiếng vang khi giới thiệu công nghệ động cơ có khả năng thay đổi tỷ số nén VC-Turbo, kết hợp sức mạnh của xe thể thao với khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe đô thị. Tuy nhiên, động cơ 3 xi-lanh 1.5L VC-Turbo lại đang trở thành “điểm trừ” lớn trong nỗ lực tái thiết thương hiệu của hãng.

Hơn 600.000 xe Nissan Rogue/X-Trail bị triệu hồi vì lỗi động cơ. Ảnh: Nissan

Động cơ này được trang bị trên các mẫu như Nissan Rogue / X-Trail, Altima và một số dòng xe sang Infiniti. Theo Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), Nissan đã phải triệu hồi hơn 600.000 xe liên quan. Lỗi nhẹ là trục trặc cụm bướm ga nhưng nghiêm trọng nhất là hỏng bạc lót trục khuỷu. Nếu gặp sự cố này, hãng buộc phải thay thế toàn bộ động cơ mới.

Việc dồn quá nhiều công nghệ phức tạp lên một khối động cơ dung tích nhỏ, lại kèm tăng áp, đang cho thấy giới hạn về độ bền so với các động cơ hút khí tự nhiên truyền thống. Đây là bài học đắt giá cho triết lý “ép công suất” bằng công nghệ.

Động cơ Jeep 2.0L Turbo Hybrid 4xe: Tham vọng điện hóa thất bại

Năm 2021, Jeep từng kỳ vọng dòng hybrid sạc điện 4xe (PHEV) sẽ là tương lai của thương hiệu. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 5 năm, đến 2026, hệ truyền động 2.0L Turbo Hybrid trên Jeep Wrangler 4xe và Grand Cherokee 4xe đã bị khai tử.

Dòng xe hybrid sạc điện của Jeep chỉ tồn tại 5 năm sau đó bị hãng khai tử vì nhiều vấn đề. Ảnh: Car And Driver

Theo báo cáo của NHTSA, vấn đề mà Jeep gặp phải không chỉ gặp rắc rối với nguy cơ cháy nổ cụm pin, hệ thống động cơ hybrid còn dính lỗi cơ khí hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, đó là cát đúc khuôn còn sót lại trong lốc máy. Lỗi sản xuất này ảnh hưởng hơn 100.000 xe, khiến các chi tiết chuyển động bị mài mòn nhanh chóng, thậm chí dẫn tới bó máy và nguy cơ cháy xe.

Sự cố cho thấy việc chạy theo xu hướng điện hóa nhưng xem nhẹ kiểm soát chất lượng cơ khí có thể khiến nhà sản xuất phải trả giá đắt. Tập đoàn Stellantis, công ty mẹ của Jeep đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích và triệu hồi quy mô lớn.

Động cơ Toyota V6 3.4L Twin-Turbo: Vết nứt trong “tượng đài” bền bỉ

Toyota từ lâu được xem là biểu tượng của độ bền, đặc biệt ở phân khúc bán tải và SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, động cơ V6 3.4L Twin-Turbo ra mắt từ năm 2022 lại đang làm lung lay danh tiếng này.

Toyota Land Cruiser LC300, Lexus LX 600 liên tục gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng về động cơ. Ảnh: Drive

Khối động cơ mới, thay thế máy V8 5.7L hút khí tự nhiên, được trang bị trên Toyota Land Cruiser LC300, Tundra, Sequoia, Lexus LX600... Tính đến năm 2026, hàng loạt trường hợp hỏng bạc lót trục khuỷu dẫn đến bó máy, chết máy đột ngột khi đang chạy đã được ghi nhận.

Để xử lý vấn đề này, Toyota đã buộc phải đưa ra thông báo triệu hồi hơn 250.000 xe trên toàn cầu, bao gồm cả thương hiệu Toyota và Lexus.Dù đã có cải tiến, các động cơ sản xuất sau vẫn chưa hoàn toàn miễn nhiễm với lỗi này, khiến nhiều khách hàng mất niềm tin.

Trong bối cảnh đó, việc tìm mua các mẫu Toyota sử dụng động cơ V8 đời cũ lại trở thành xu hướng, đặc biệt với người dùng đặt độ tin cậy lên hàng đầu hơn là hiệu suất hay mức tiêu thụ nhiên liệu.

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