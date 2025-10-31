Theo Nikkei Asia đưa tin, tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của 7 hãng lớn gồm Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Subaru và Mitsubishi Motors đã đạt 3,87 nghìn tỷ yên (25,3 tỷ USD) trong năm tài chính 2024, tăng hơn 50% so với 10 năm trước và dự kiến tiếp tục tăng lên 3,94 nghìn tỷ yên (26,27 tỷ USD) trong năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 3/2026).

Dự liệu về đầu tư R&D của 7 hãng xe lớn nhất của Nhật Bản trong 10 năm qua. Ảnh: Nikkei Asia

Ba công ty tăng chi tiêu cho R&D nhiều nhất trong giai đoạn này là Suzuki (tăng 111%), Subaru (tăng 92%) và Honda (tăng 81%).

Động lực phía sau những con số khổng lồ này là áp lực cạnh tranh từ các đối thủ đến từ Trung Quốc như BYD đang dẫn đầu cuộc đua xe điện, công nghệ phần mềm và năng lượng xanh. BYD hiện chi tới 7,5 tỷ USD cho R&D mỗi năm, tương đương gần 1,2 nghìn tỷ yên, tức ngang ngửa Honda và chỉ sau hãng xe có đầu tư lớn nhất Nhật Bản là Toyota.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang lựa chọn chiến lược “đa hướng” vừa phát triển xe điện (EV), vừa tiếp tục hoàn thiện động cơ đốt trong và hybrid để hướng tới trung hòa carbon. Điều này buộc họ phải chia nhỏ đầu tư cho nhiều công nghệ cùng lúc, từ pin, AI đến vật liệu mới.

Mẫu MPV cỡ lớn thế hệ thứ 4 Nissan Elgrand với công nghệ hybrid độc quyền e-Power. Ảnh: CarZ

Tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, Nissan giới thiệu Elgrand thế hệ mới với công nghệ hybrid độc quyền e-Power và hệ dẫn động điện bốn bánh e-4orce. Hai công nghệ này giúp tăng hiệu suất nhiên liệu, giảm rung lắc thân xe và tối ưu cảm giác lái.

“Elgrand đánh dấu kỷ nguyên mới của trí thông minh, hiệu quả và sự gắn kết,” Chủ tịch Nissan Ivan Espinosa tuyên bố.

Trong khi đó, Suzuki cũng trình làng Vision e-Sky concept, một mẫu minicar ý tưởng chạy điện dự kiến ra mắt vào năm tài chính 2026. Hãng cũng giới thiệu động cơ hydro trên mẫu xe Scooter Suzuki Burgman không thải CO2, đồng thời hợp tác cùng Toyota và Daihatsu trong việc phát triển xe tải điện cỡ nhỏ.

Suzuki Vision e-Sky concept - mẫu minicar ý tưởng chạy điện dự kiến ra mắt vào năm 2026. Ảnh: Car Adisiac

Ông Toshihiro Suzuki, Chủ tịch Suzuki khẳng định: “Chúng tôi muốn mang công nghệ thân thiện môi trường đến ngay trong cuộc sống thường nhật của người dân.”

Mazda lại chọn hướng đi khác biệt khi giới thiệu các công nghệ thân thiện môi trường, bao gồm thiết bị thu giữ CO2 gắn trên xe, cùng nhiên liệu trung hòa carbon chiết xuất từ tảo siêu nhỏ.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua, ông Masahiro Moro, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Mazda phát biểu: “Thiết bị thu giữ CO2 mà chúng tôi phát triển có thể thu thập CO2 hiệu quả bằng cách thu trực tiếp từ khí thải. Khí CO2 thu được có thể tái sử dụng trong nông nghiệp hoặc sản xuất vật liệu carbon hiệu suất cao.”

Mẫu xe ý tưởng EV hybrid cắm điện Vision X-Coupe của Mazda được trưng bày tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025. Ảnh: Carscoops

Bên cạnh công nghệ năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm cũng đang trở thành một lĩnh vực trọng điểm mà các nhà sản xuất ô tô đang phát triển. Honda công bố tăng tốc phát triển hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) thế hệ mới, có khả năng tự động điều khiển xe khi người dùng thiết lập điểm đến. Công nghệ này dự kiến triển khai trên cả xe điện và xe hybrid từ năm 2027.

Dù đã được đầu tư lớn, giới quan sát phân tích mức tăng 50% trong vòng 10 năm, tính cả số tiền bị thổi phồng do đồng yên yếu không thể được coi là đủ và tốc độ này vẫn chưa đủ để rút ngắn khoảng cách với Trung Quốc.

Honda giới thiệu loạt xe sedan và SUV 0-Series. Ảnh: Motor1

Trong khi các hãng xe Nhật Bản tập trung đa dạng hóa công nghệ, đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc lại đổ vốn dồn dập vào xe điện và phần mềm. Đây đều là những lĩnh vực đang bùng nổ toàn cầu.

Để củng cố vị thế, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc tế. Đầu tháng 10/2025, Honda đã đầu tư thêm vào công ty khởi nghiệp sở hữu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo của Mỹ - Helm.ai, bắt tay cùng IBM phát triển chip và phần mềm.

Ngoài ra, dù Honda và Nissan đã hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập vào tháng 2 năm nay nhưng họ vẫn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện khí hóa ô tô.

Trong khi Mazda hợp tác với Nippon Steel để cải thiện quy trình sản xuất. Nissan cũng tận dụng liên minh toàn cầu với Renault và Dongfeng để phát triển xe điện chiến lược cho thị trường châu Âu và Trung Quốc.

Espinosa khẳng định: “Chúng tôi cam kết đón nhận thay đổi, áp dụng mọi phương pháp tiếp cận sáng tạo để định hình lại di sản và tương lai di chuyển của Nhật Bản.”

Sự trở lại mạnh mẽ của ngành ô tô Nhật Bản không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà còn là nỗ lực tái khẳng định vị thế trong kỷ nguyên xe điện toàn cầu, nơi đổi mới không còn là lựa chọn mà là điều kiện sống còn.

Theo Nikkei Asia

