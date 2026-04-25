Dự kiến khởi công dịp 30/4, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm có tổng vốn gần 46.300 tỷ đồng, là đoạn quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) và hạ tầng giao thông vùng.

Dài khoảng 6,2 km, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm (metro số 2 nối dài) kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuyến bắt đầu tại ga Bến Thành - đầu mối trung chuyển lớn của mạng lưới metro tương lai, nơi giao cắt nhiều tuyến và không gian ngầm.

Từ đây, tàu đi ngầm theo trục Hàm Nghi, hướng về phía đông. Ga Hàm Nghi dự kiến đặt gần nút giao Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, khu vực tập trung dày đặc cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ của phường Sài Gòn.

Sau đó, tuyến tiếp tục đi ngầm dưới sông Sài Gòn, tạo kết nối trực tiếp giữa trung tâm hiện hữu và Thủ Thiêm, giúp rút ngắn thời gian di chuyển so với các tuyến đường bộ hiện nay.

Sau khi qua sông, tuyến đi dọc đại lộ Mai Chí Thọ, các ga được bố trí theo các phân khu chức năng của Thủ Thiêm. Toàn tuyến có 6 ga, gồm cả đi ngầm và trên cao.

Tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Cơ Thạch và đại lộ Mai Chí Thọ (bên trái) sẽ xây dựng ga ngầm Cung Thiếu Nhi của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).

Ga số 3 được bố trí tại nút giao đường Mai Chí Thọ và đường Nguyễn Cơ Thạch. Khối nhà ga chính nằm trong dải cây xanh giữa đường hiện hữu.

Ga Bệnh viện Quốc Tế và Ga Bình Khánh được bố trí tại 2 đầu cầu tiếp giáp giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư hiện hữu phía đông nam thành phố.

Các ga này phục vụ lượng lớn nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bình Khánh, đồng thời kết nối Thủ Thiêm với các hướng giao thông đi quận 7 và khu phía nam TPHCM.

Dự kiến xây dựng trên mặt đất với quy mô 3 tầng, ga Thủ Thiêm được bố trí phía nam ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, trong khu đất công trình kỹ thuật.

Từ ga này, tuyến được định hướng kéo dài đến sân bay Long Thành, hình thành tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai. Tuyến dự kiến dài khoảng 46,54 km, gồm 19 ga và 1 depot tại Cẩm Đường (xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai).