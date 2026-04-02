Thông tin trên được ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Quản lý đường thủy, Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, chiều 2/4.

Theo ông Tấn, dịp 30/4, TPHCM dự kiến khởi công 3 dự án và động thổ 7 công trình trọng điểm, trong đó tâm điểm là các dự án hạ tầng giao thông đô thị.

Cụ thể, thành phố sẽ động thổ tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Dự án dài 6km, gồm 6 ga ngầm, tổng mức đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ ga trung tâm Bến Thành, vượt sông Sài Gòn đến ga Thủ Thiêm – điểm cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Dự án được kỳ vọng đóng vai trò chiến lược khi kết nối với trục Thủ Thiêm - Long Thành, hình thành hành lang giao thông xuyên suốt từ trung tâm TPHCM đến sân bay quốc tế Long Thành.

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Tiếp đó, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng sẽ được động thổ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 51.000 tỷ đồng, dài hơn 42km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h. Trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến vận hành cuối năm 2026, tuyến cao tốc này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông qua các khu dân cư đông đúc, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Tây, miền Đông và các điểm du lịch như Hồ Tràm, Long Hải đến sân bay.

Bên cạnh giao thông đường bộ, hạ tầng đường thủy cũng ghi nhận nhiều dự án lớn được động thổ, gồm: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (giai đoạn 1), Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2).

Tại khu vực trung tâm TPHCM, thành phố cũng sẽ động thổ dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm, dự án khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Những dự án này đều được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

TPHCM sẽ động thổ dự án tại Khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội vào dịp lễ 30/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Cũng trong dịp này, 3 dự án thuộc lĩnh vực dân dụng và công nghiệp sẽ được khởi công, tập trung vào giáo dục, gồm: nâng cấp Trường THPT Long Trường; xây dựng mới Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM (cơ sở 2, giai đoạn 2) và Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết thêm, dịp 30/4, diện mạo đô thị thành phố sẽ có thêm tín hiệu tích cực khi 2 công trình trọng điểm dự kiến hoàn thành đúng tiến độ.

Cụ thể, hạng mục nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú sẽ hoàn thành, góp phần giảm áp lực ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông.

Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) cũng sẽ được đưa vào khai thác, tạo thêm không gian xanh và điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân.