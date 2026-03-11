Ngày 11/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang hoạt động. Ảnh: T.K

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có đề nghị triển khai dự án tuyến metro kéo dài từ Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của tỉnh và sân bay Long Thành nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa địa phương với TPHCM.

Sau khi xem xét, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai được giao phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để triển khai dự án khi cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc nghiên cứu kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM và Đồng Nai, đặc biệt là khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh và sân bay Long Thành, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.