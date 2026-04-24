Chính xác

Theo thông tin trên trang Đại biểu Nhân dân, trong kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng Văn Tiến Dũng là người phát triển và vận dụng hiệu quả cách đánh “nở hoa trong lòng địch”. Ông từng nhấn mạnh, càng về cuối chiến tranh, các bên càng phải dốc sức cả về tinh thần và vật chất; bên nào quyết tâm, mưu trí và bền bỉ hơn sẽ giành thắng lợi.

Thực tiễn đã chứng minh điều đó trong mùa Xuân 1975, khi ông được giao trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Tây Nguyên. Tại đây, ông quyết định tiến công Buôn Ma Thuột - mục tiêu then chốt - bằng lối đánh bất ngờ, thọc sâu vào trung tâm, góp phần tạo bước ngoặt quan trọng, làm tan rã hệ thống phòng thủ của đối phương.





