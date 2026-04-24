1. Vị tướng nào phát triển cách đánh "nở hoa trong lòng địch"?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh0%
- Đại tướng Văn Tiến Dũng0%
- Thượng tướng Trần Văn Trà
Theo thông tin trên trang Đại biểu Nhân dân, trong kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng Văn Tiến Dũng là người phát triển và vận dụng hiệu quả cách đánh “nở hoa trong lòng địch”. Ông từng nhấn mạnh, càng về cuối chiến tranh, các bên càng phải dốc sức cả về tinh thần và vật chất; bên nào quyết tâm, mưu trí và bền bỉ hơn sẽ giành thắng lợi.
Thực tiễn đã chứng minh điều đó trong mùa Xuân 1975, khi ông được giao trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Tây Nguyên. Tại đây, ông quyết định tiến công Buôn Ma Thuột - mục tiêu then chốt - bằng lối đánh bất ngờ, thọc sâu vào trung tâm, góp phần tạo bước ngoặt quan trọng, làm tan rã hệ thống phòng thủ của đối phương.
2. Chiến thuật “nở hoa trong lòng địch” được hiểu đúng nhất là gì?
Đánh trực diện với lực lượng lớn
- Bao vây, tiêu hao địch lâu dài0%
- Bất ngờ tiến công vào nơi hiểm yếu, trung tâm của địch0%
- Rút lui chiến thuật để bảo toàn lực lượng
Chiến thuật “nở hoa trong lòng địch” là cách đánh bất ngờ, thọc sâu vào các vị trí trọng yếu ngay trong trung tâm hoặc hậu cứ của đối phương. Thực tế tại Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ đạo sử dụng lực lượng cơ giới tiến thẳng vào Sở chỉ huy của địch ở Buôn Ma Thuột.
Mũi tiến công này phối hợp với các hướng khác nhanh chóng làm tan rã hệ thống phòng thủ, tạo hiệu ứng dây chuyền khiến toàn bộ thế trận của đối phương sụp đổ. Điều đó cho thấy bản chất của cách đánh này là đánh trúng “trọng huyệt”, gây rối loạn từ bên trong và giành thắng lợi nhanh chóng.
3. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Văn Tiến Dũng lựa chọn bao nhiêu mục tiêu trọng yếu để tiến công?
3 mục tiêu
- 4 mục tiêu0%
- 5 mục tiêu0%
- 6 mục tiêu
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, để thực hiện phương châm “thần tốc, táo bạo, chắc thắng” và nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã lựa chọn 5 mục tiêu trọng yếu để tiến công. Đây đều là những “trọng huyệt” của chính quyền và quân đội đối phương, gồm: Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Dinh Độc Lập, Biệt khu Thủ đô và Tổng nha Cảnh sát.
Việc đánh trúng các mục tiêu này đã góp phần làm tê liệt toàn bộ bộ máy chỉ huy, giúp chiến dịch giành thắng lợi nhanh gọn, hạn chế tối đa thiệt hại và sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
4. Mệnh lệnh "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..." do Đại tướng Văn Tiến Dũng đưa ra?
Đúng
- Sai
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa…” do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban hành ngày 7/4/1975. Đây là điện khẩn gửi các đơn vị đang hành quân vào chiến trường miền Nam, yêu cầu tranh thủ từng giờ, từng phút, nhanh chóng cơ động lực lượng tham gia trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn.
Mệnh lệnh đã tạo khí thế mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị vượt qua khó khăn, hành quân thần tốc, kịp thời tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và góp phần vào thắng lợi cuối cùng.
