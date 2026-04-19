1. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được chính thức mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh từ thời điểm nào?
-
Ngày 14/4/1975
0%
- Ngày 16/4/19750%
- Ngày 26/4/19750%Chính xác
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Kế hoạch xác định cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên 5 hướng; thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành phố.
Cũng trong ngày 14/4/1975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn - Gia Định, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch, “đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh". Tin chiến dịch được mang tên Bác đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới, thúc đẩy việc chuẩn bị, sẵn sàng cho chiến dịch.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu diễn ra ngày nào?
-
25/4/1975
0%
- 26/4/19750%
- 27/4/19750%Chính xác
Theo Lịch sử quân sự Việt Nam, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chiến dịch quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/1975.
3. Bức mật lệnh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng” do ai đưa ra?
-
Đại tướng Văn Tiến Dũng
0%
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp0%
- Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Lê Duẩn0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, sáng 7/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, gửi điện số 157-HĐKTK cho các đơn vị với mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”.
Sau khi nhận điện của Tổng Tư lệnh, ngay trong ngày 7/4/1975, tại căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh, Trung ương Cục và Quân ủy Miền họp, đề ra chủ trương: Vừa khẩn trương chuẩn bị chiến dịch quy mô lớn, vừa tranh thủ thời cơ, tạo và tận dụng đột biến để mở chiến dịch chia cắt chiến lược, bao vây Sài Gòn.
Trường hợp địch tan rã nhanh, không cần chờ đủ lực lượng từ bên ngoài, có thể sử dụng lực lượng B.2 cùng các đơn vị tăng cường, phối hợp đặc công, biệt động và quần chúng nổi dậy từ bên trong, tiến công thẳng vào Sài Gòn.
4. Địa danh nào được chính quyền Việt Nam Cộng hòa xem là “cánh cửa thép” cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ hướng Đông?
-
Xuân Lộc
0%
- Biên Hòa0%
- Thống Nhất0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Quân đội nhân dân, trong toàn bộ hệ thống phòng thủ bảo vệ Sài Gòn - Gia Định, tuyến phía Đông, trọng tâm là thị xã Xuân Lộc, được xây dựng kiên cố nhất. Đây là khu vực án ngữ các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, 20 và 15 - những tuyến thuận lợi để lực lượng ta tiến vào Sài Gòn.
Vì vậy, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu xác định Xuân Lộc là “phòng tuyến thép”, tuyên bố “tử thủ” bằng mọi giá. Sau khi Đà Nẵng thất thủ (29/3/1975), chính quyền Sài Gòn khẩn trương thiết lập tuyến phòng thủ mới từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh.
Địch huy động phần lớn lực lượng còn lại, cùng các đơn vị rút về từ Tây Nguyên và miền Trung, lập tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn - Gia Định, trong đó Xuân Lộc được coi là điểm then chốt, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn.
5. Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra mấy đợt?
-
2
0%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra 2 đợt.
Đợt 1 từ ngày 26 đến 28/4/1975, các cánh quân của ta liên tục đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng của địch ở Long Thành, Biên Hòa, Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ...
Đợt 2 từ ngày 29 đến 30/4/1975, các cánh quân của ta được lệnh tổng công kích đồng loạt trên toàn mặt trận, tiếp tục ngăn chặn và tiêu diệt các lực lượng chủ lực của địch ở vòng ngoài, đồng thời phát triển thọc sâu, phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm những địa bàn quan trọng ở vùng ven, chuẩn bị tiến công vào nội đô Sài Gòn.
-
-
-
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- 3
- Biên Hòa
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- 26/4/1975
- Ngày 16/4/1975