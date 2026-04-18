1. Đại tướng nào là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh?
Võ Nguyên Giáp
- Văn Tiến Dũng0%
- Hoàng Văn Thái0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Chính phủ, đầu tháng 4/1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định.
Về sau, thể theo nguyện vọng tha thiết của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn-Gia Định, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đổi tên “Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định” thành “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.
Cũng thời điểm này, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, được Nhà nước thăng cấp Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, ông được cử vào làm đại diện Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh.
2. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng Văn Tiến Dũng là người trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch nào?
Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971)
- Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975).0%
- Chiến dịch Trị - Thiên (1972),0%
- Cả 3 phương án trên0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Chính phủ, Đại tướng Văn Tiến Dũng là người trong kháng chiến chống Pháp giữ vai trò chỉ huy Đại đoàn 320 hoạt động trên chiến trường Bắc Bộ và trong kháng chiến chống Mỹ, là người trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch có tính quyết định đối với thắng lợi cuối cùng như chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971), chiến dịch Trị - Thiên (1972), chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975).
3. Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh gồm những tướng nào?
Trần Văn Trà
- Lê Đức Anh0%
- Lê Trọng Tấn0%
- Cả ba phương án trên0%Chính xác
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc họp ngày 8/4/1975 ở căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định gồm các đồng chí: Văn Tiến Dũng (Tư lệnh); Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn (Phó Tư lệnh); Phạm Hùng (Chính ủy); Lê Ngọc Hiển (Tham mưu trưởng)…
4. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch giải phóng Sài Gòn-Gia Định, xác định cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên mấy hướng?
3
- 40%
- 50%Chính xác
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch giải phóng Sài Gòn-Gia Định. Kế hoạch xác định cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên 5 hướng: Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Tây và Tây Nam; thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành phố.
5. Bức điện có nội dung: Đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh do ai ký?
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Lê Duẩn
0%
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp0%
- Đại tướng Văn Tiến Dũng0%Chính xác
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 14/4/1975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân Thành phố Sài Gòn-Gia Định, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Bức điện của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương ký gửi Bộ Chỉ huy chiến dịch có nội dung: “Đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh”.
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- 4
- Lê Đức Anh
- Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975).
- Văn Tiến Dũng