1. Vị tướng nào là Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh?
-
Lê Trọng Tấn
0%
- Lê Ngọc Hiền0%
- Văn Tiến Dũng0%Chính xác
Theo thông tin trên báo điện tử Chính phủ, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền (1928-2006), tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh.
2. Ông cũng là Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền từng là Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Thượng tướng Lê Ngọc Hiền tham gia cách mạng từ năm 1944, từng tham gia in và phát hành báo Độc lập, làm Bí thư thanh niên cứu quốc Sơn Tây (1945), học Trường quân chính kháng Nhật.
Giai đoạn 1945-1955, ông chiến đấu tại các tỉnh miền Bắc, giữ các chức vụ từ Tiểu đoàn trưởng đến Trung đoàn trưởng, rồi Tham mưu trưởng Đại đoàn 320.
Từ năm 1955 đến năm 1970, ông công tác tại Bộ Tổng Tham mưu, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng về quân huấn và tác chiến, từng có thời gian học tại Liên Xô.
Giai đoạn 1970-1975, ông chiến đấu ở miền Nam, là Phó Tư lệnh Mặt trận B5, Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Miền, giữ quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Tháng 2/1987, ông giữ chức Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
3. Ai là Chính ủy của Chiến dịch Hồ Chí Minh?
-
Phạm Hùng
0%
- Lê Đức Anh0%
- Lê Trọng Tấn0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, ngày 8/4/1975, đồng chí Phạm Hùng được Bộ Chính trị phân công làm Chính ủy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định.
“Chính ủy Phạm Hùng cùng Bộ Tư lệnh chiến dịch họp bàn, thống nhất quyết tâm và phương án tác chiến cụ thể…
Thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, sau đó Chính ủy Phạm Hùng cùng Bộ Tư lệnh chiến dịch đã đề nghị Bộ Chính trị để Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam trong tháng 4/1975, Chính ủy Phạm Hùng cùng Bộ Tư lệnh chiến dịch họp bàn, thống nhất quyết tâm và phương án tác chiến với phương châm kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng, nhằm nhanh chóng giải phóng Sài Gòn, giữ thành phố nguyên vẹn.
Trong quá trình triển khai Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông theo dõi sát chiến trường, chỉ đạo công tác tư tưởng, phát huy tinh thần tiến công, đoàn kết hiệp đồng; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách với tù, hàng binh, đồng thời chuẩn bị nhân sự và phương án hoạt động cho Ủy ban Quân quản sau giải phóng.
4. Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định gồm có mấy người?
-
6
0%
- 70%
- 80%Chính xác
Theo thông tin trên báo VOV, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định có các đồng chí:
Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng làm Tư lệnh.
Đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, làm Chính ủy.
Các đồng chí Phó Tư lệnh chiến dịch: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện, Trung tướng Lê Trọng Tấn.
Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị: Lê Quang Hòa.
Quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch: Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền.
-
Xem thêm về:
-
Trắc nghiệm lịch sử
-
Chiến dịch Hồ Chí Minh
-
Ngày 30/4
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
