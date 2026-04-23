Chính xác

Theo thông tin trên báo Nhân Dân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền từng là Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Thượng tướng Lê Ngọc Hiền tham gia cách mạng từ năm 1944, từng tham gia in và phát hành báo Độc lập, làm Bí thư thanh niên cứu quốc Sơn Tây (1945), học Trường quân chính kháng Nhật.

Giai đoạn 1945-1955, ông chiến đấu tại các tỉnh miền Bắc, giữ các chức vụ từ Tiểu đoàn trưởng đến Trung đoàn trưởng, rồi Tham mưu trưởng Đại đoàn 320.

Từ năm 1955 đến năm 1970, ông công tác tại Bộ Tổng Tham mưu, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng về quân huấn và tác chiến, từng có thời gian học tại Liên Xô.

Giai đoạn 1970-1975, ông chiến đấu ở miền Nam, là Phó Tư lệnh Mặt trận B5, Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Miền, giữ quyền Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tháng 2/1987, ông giữ chức Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.