Video bàn thắng CHDC Congo 3-1 Uzbekistan (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mbuku, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Wissa, Cipenga.

Uzbekistan: Nematov; Khusanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullaev; Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev; Khodjaev, Shomurodov, Khamdamov.

Bàn thắng: Wissa 68' (pen), 90'+1, Mayele 78' - Shomurodov 10'