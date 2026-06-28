Dự đoán bóng đá CHDC Congo vs Uzbekistan, lượt cuối bảng K World Cup 2026, lúc 6h30 ngày 28/6: 3/4 chuyên gia dự đoán CHDC Congo thắng Uzbekistan, với 2 tỷ số được chọn.
Video bàn thắng CHDC Congo 3-1 Uzbekistan (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mbuku, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Wissa, Cipenga.
Uzbekistan: Nematov; Khusanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullaev; Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev; Khodjaev, Shomurodov, Khamdamov.
Bàn thắng: Wissa 68' (pen), 90'+1, Mayele 78' - Shomurodov 10'
Nếu đánh bại Uzbekistan, CHDC Congo gần như chắc chắn có vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, với tư cách một trong tám đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.