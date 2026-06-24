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Video bàn thắng Colombia 1-0 CHDC Congo (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Colombia: Munoz (76')
Đội hình xuất phát Colombia vs CHDC Congo
Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.
CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.
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