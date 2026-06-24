Video bàn thắng Colombia 1-0 CHDC Congo (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Colombia: Munoz (76')

Đội hình xuất phát Colombia vs CHDC Congo

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.