CHDC Congo gây ấn tượng lớn trong trận mở màn World Cup 2026, khi buộc Bồ Đào Nha hùng mạnh hơn, lại mở tỷ số từ rất sớm, phải chia điểm với kết quả hòa 1-1.

Sau khi để Joao Neves (PSG) sút thủng lưới ở phút thứ 6, CHDC Congo đã không nao núng và hoảng sợ, có thể khiến vỡ trận sớm. Thay vào đó, họ vùng lên và đã tìm được bàn gỡ trước giờ giải lao bằng pha đánh đầu quyết đoán của Yoane Wissa.

Vì trận đấu ấy mà Ronaldo chịu không ít sức ép, bị cho là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn, không thể kiếm nổi trận thắng trước CHDC Congo.

3/4 chuyên gia tin CHDC Congo sẽ thắng Uzbekistan. Ảnh: FIFA

Ở trận đấu thứ 2, dù để thua Colombia 0-1, nhưng CHDC Congo cho thấy khả năng phòng ngự chặt chẽ. Thực tế, phải đến phút 76, đội bóng Nam Mỹ mới có thế phá vỡ thế bế tắc.

Có 1 điểm trong tay, CHDC Congo có thể giành quyền đi tiếp với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, nếu thắng Uzbekistan, đội đã sớm bị loại.

Uzbekistan do cựu đội trưởng tuyển Italia, Fabio Cannavaro dẫn dắt, trong lần đầu dự World Cup, đã thua đậm cả 2 trận: 1-3 Colombia và 0-5 trước Bồ Đào Nha.

Ngoài vấn đề tinh thần thì thực tế phong độ của Uzbekistan không tốt trong những trận gần đây. Họ đã để thua 4 trận liên tiếp, khi trước giải đấu cũng nhận thất bại trong các trận đấu giao hữu với Canada (0-2) và Hà Lan (1-2).

Chỉ ghi được 2 bàn trong 4 trận, cho thấy Uzbekistan khó có thể đe dọa được CHDC Congo đang rất quyết tâm giành chiến thắng.

Theo chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, CHDC Congo sẽ có được 3 điểm quý giá trước Uzbekistan, bởi lẽ “đội bóng của Cannavaro cho thấy khá yếu kém, trong khi hàng công của CHDC Congo là Yoane Wiss và Cedric Bakambu đã gây ấn tượng mạnh với tôi”.

Kết quả dự đoán được vị này đưa ra: CHDC Congo thắng 2-1 Uzbekistan.

Chuyên gia Sportsmole và Sportskeeda cũng tin rằng, CHDC Congo sẽ có chiến thắng tương đối dễ dàng với tỷ số 2-0 trước thầy trò Cannavaro.

Tuy nhiên, chuyên gia ESPN đưa ra lựa chọn ngược lại, với dự đoán Uzbekistan thắng 2-1 CHDC Congo.

Đội hình dự kiến:

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.