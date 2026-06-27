6h30 ngày 28/6, sân Mercedes-Benz:

Thua Colombia, CHDC Congo buộc phải giành chiến thắng ở lượt đấu cuối, nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt tại vòng knock-out.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Bồ Đào Nha, CHDC Congo được kỳ vọng sẽ chơi chủ động hơn khi gặp Colombia. Thế nhưng, HLV Desabre vẫn lựa chọn sơ đồ 5 hậu vệ, ưu tiên phòng ngự chặt chẽ.

CHDC Congo khao khát giành 3 điểm - Ảnh: FIFA

Đội bóng Trung Phi gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng, và không duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ. Hệ quả, họ vẫn chưa thể thắng sau hai lần tham dự World Cup.

Bước vào lượt trận cuối, Wissa cùng đồng đội hiểu rằng, phải giành thêm 3 điểm mới giúp họ cạnh tranh suất cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất góp mặt ở vòng 1/16.

Về lý thuyết, CHDC Congo vẫn có thể vượt Bồ Đào Nha nếu đánh bại Uzbekistan và đội bóng châu Âu thua đậm Colombia. Tuy nhiên, mục tiêu thực tế hơn là giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba.

Đối thủ của "bầy báo" là Uzbekistan, đội bóng chưa có điểm nào sau hai lượt trận và sở hữu hiệu số tệ thứ hai giải đấu (-7).

Uzbekistan cho thấy sự non nớt trong lần đầu tham dự sân chơi lớn tầm cỡ World Cup. Họ phơi áo 1-3 trước Colombia, rồi vỡ vụn 0-5 khi đối đầu Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

Đội bóng châu Phi được đánh giá cao hơn - Ảnh: F.F

Thật đáng lo vì Uzbekistan đang thiếu động lực cùng sự ổn định. Sau khi đánh bại Gabon hồi tháng 3, họ chưa thắng thêm trận nào trong 90 phút chính thức.

Nếu mạnh dạn cởi bỏ lối chơi thận trọng, đẩy cao đội hình tấn công, CHDC Congo hoàn toàn có thể áp đảo đại diện Trung Á về thể chất cũng như sức mạnh.

Trong kịch bản lý tưởng, đội bóng châu Phi sẽ giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup và đoạt vé vào vòng 32 đội.

Dự đoán: CHDC Congo thắng 3-1

Đội hình dự kiến

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.