Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Việt Nam: Suman Shrestha (6', phản lưới)

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Hoàng Đức (Đức Chiến 46'), Thành Long, Tiến Anh, Văn Vĩ (Hai Long 60'), Thanh Nhàn (Đình Bắc 60'), Tiến Linh (Gia Hưng 71')

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Tamang, Jung Karki, Arik Bista, Rohan Karki, Anjan Bista, Ghalan, Dangi, Rohit Chand

bxh viet nam vl asian cup 2027.jpeg
Xếp hạng bảng F sau lượt trận thứ 4