Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Việt Nam: Suman Shrestha (6', phản lưới)
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Hoàng Đức (Đức Chiến 46'), Thành Long, Tiến Anh, Văn Vĩ (Hai Long 60'), Thanh Nhàn (Đình Bắc 60'), Tiến Linh (Gia Hưng 71')
Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Tamang, Jung Karki, Arik Bista, Rohan Karki, Anjan Bista, Ghalan, Dangi, Rohit Chand
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027 vừa khép lại với việc các đội tuyển Đông Nam Á để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý.