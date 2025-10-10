Trên sân Gò Đậu (TP.HCM), tuyển Việt Nam vượt qua Nepal 3-1 nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik áp sát ngôi đầu bảng của Malaysia.

Tuyển Việt Nam thắng dễ Nepal trong thế hơn người - Ảnh: Hữu Hà

Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng chứng tỏ sức mạnh khi dễ dàng đánh bại Lào 3-0 ngay trên sân khách, duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng F.

Philippines cũng dễ đè bẹp Timor Leste 4-1, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Thái Lan cũng có niềm vui trọn vẹn với chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, khẳng định bản lĩnh của một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực.

Ở một diễn biến khác, chủ nhà Singapore gây bất ngờ khi cầm hòa 1-1 trước Ấn Độ, đối thủ vốn được đánh giá cao hơn.

Thái Lan tiếp tục nuôi hy vọng sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: Asean Football

Trong khi đó, Myanmar đã phải nhận thất bại nặng nề 1-5 trên sân của Syria, kết quả này càng cho thấy sự khốc liệt của vòng loại Asian Cup năm nay.

Nhìn chung, các đội tuyển Đông Nam Á đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, với những chiến thắng thuyết phục và màn trình diễn đầy nỗ lực. Người hâm mộ khu vực có lý do để kỳ vọng vào những tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2027.

Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3 Ngày - Giờ Đội bóng Tỷ số Đội bóng Bảng Trực tiếp 09/10/25 16:30 Timor-Leste 1-4 Philippines A 09/10/25 20:00 Tajikistan 2-0 Maldives A 09/10/25 19:15 Brunei 0-2 Yemen B 09/10/25 23:00 Lebanon 2-0 Bhutan B 09/10/25 21:00 Bangladesh 3-4 Hong Kong (Trung Quốc) C 09/10/25 18:30 Singapore 1-1 Ấn Độ C 09/10/25 17:15 Sri Lanka 1-0 Turkmenistan D 09/10/25 19:30 Thái Lan 2-0 Đài Loan (Trung Quốc) D 09/10/25 16:00 Pakistan 0-0 Afghanistan E 09/10/25 23:15 Syria 5-1 Myanmar E 09/10/25 19:00 Lào 0-3 Malaysia F 09/10/25 19:30 Việt Nam 3-1 Nepal F XEM VIDEO

Highlights Việt Nam 3-1 Nepal:

