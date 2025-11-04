Video: CCTV/Haokan

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 3/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các phi hành gia nước này có trải nghiệm thú vị khi thực hiện việc nấu ăn trong tình trạng không trọng lực trên trạm vũ trụ Thiên Cung, cách bề mặt Trái Đất hơn 400km. Để việc nấu ăn diễn ra suôn sẻ, các phi hành gia đã sử dụng một lò nướng được thiết kế đặc biệt để có thể hoạt động ngoài không gian.

Phi hành gia Trung Quốc và món cánh gà nướng. Ảnh: CCTV

Chuyên gia Lưu Vĩ Ba làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu phi hành gia Trung Quốc cho biết, sự khác biệt giữa lò nướng trong không gian và các thiết bị tương tự ở Trái Đất là việc “sử dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ, thu gom cặn, xúc tác ở nhiệt độ cao và công nghệ lọc đa tầng, nên có thể đảm bảo quá trình nướng không phát sinh ra khói, qua đó đáp ứng tiêu chuẩn khí thải trên trạm vũ trụ”.

Cũng theo ông Lưu, lò nướng không gian có thể hoạt động ổn định 500 lần.

Các phi hành gia Trung Quốc thưởng thức món cánh gà nướng. Ảnh: CCTV

Trang Sina của Trung Quốc nhận định, việc các phi hành gia nước này có thể nấu ăn trên trạm vũ trụ trong tình trạng không trọng lực là một bước tiến lớn kể từ khi “quốc gia tỷ dân” cho phóng tàu vũ trụ Thần Châu-5 vào tháng 10/2003, đưa phi hành gia Dương Lợi Vĩ vào không gian. Khi đó, phi hành gia Trung Quốc được cung cấp các món ăn như cháo bát bảo, gà Cung Bảo nhưng đều là những món “nguội” được chế biến sẵn.

Đến năm 2005, dù tàu Thần Châu-6 khi đó được trang bị một máy làm ấm thức ăn, nhưng việc ăn uống của các phi hành gia vẫn vô cùng khó khăn. Thậm chí, trước khi bay vào không gian, họ buộc phải tham gia vào khóa huấn luyện ăn uống đặc biệt, kể cả việc “làm thế nào để buộc khay đựng thức ăn vào chân”.