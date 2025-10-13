Video: RT

Theo đài RT, Souyuz-5 là tên lửa đẩy tầm trung, 2 tầng động cơ, có khả năng mang tải trọng lên tới 17 tấn. Tên lửa này sẽ thay thế cho các tên lửa đẩy Proton và Zenit. Trước đây, Roscosmos đã có kế hoạch thực hiện vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa mới tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào tháng 12 và dự kiến đưa tên lửa vào sử dụng từ năm 2028.

Cơ quan vũ trụ Nga ngày 11/10 đã công bố đoạn video về vệt lửa do tầng đầu tiên của tên lửa Souyuz-5 tạo ra, đồng thời thông báo đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm phương tiện đẩy này trên mặt đất.

Roscosmos cho biết, các cuộc thử nghiệm đã kiểm tra sự tương tác giữa tầng đầu tiên và động cơ RD-171MV mới. Động cơ này có lực đẩy 800 tấn và duy trì hoạt động trong 160 giây. Các nhà thiết kế đã đặt tên cho RD-171MV là "động cơ Sa hoàng" vì mạnh nhất thế giới và tạo ra công suất tương đương một nhà máy điện lớn.

Theo dự án Baiterek chung giữa Nga và Kazakhstan, tên lửa Souyuz-5 được thiết kế để đưa tàu vũ trụ không người lái lên nhiều quỹ đạo gần Trái Đất.

Tháng trước, Tổng giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov thông báo, Nga có kế hoạch chế tạo và phóng khoảng 1.000 tàu vũ trụ và 300 tên lửa đẩy trong thập kỷ tới như một phần của dự án quốc gia nhằm tăng cường các hoạt động không gian.