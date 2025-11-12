Video: Global Times/Mạng xã hội X

Tờ China News dẫn thông cáo từ chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho hay một vụ sạt lở đất đã xảy ra chiều 11/11 tại Quốc lộ 317 thuộc địa phận thành phố Mã Nhĩ Khang của tỉnh này, khiến cây cầu cao tốc nằm cạnh đó bị sập một phần. Rất may, lực lượng chức năng địa phương ngay từ chiều tối 10/11 đã cấm các phương tiện giao thông di chuyển qua cây cầu trên, nên vụ việc không gây thương vong về người.

Lở đất gây sập cầu. Ảnh: Baijiahao Baidu

Đoạn video được truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy hàng tấn đất đá từ sườn núi đã đổ ập xuống và phá hủy một phần cầu cao tốc, cũng như tạo ra đám khói bụi lớn. Được biết, cây cầu trên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ đầu năm nay.

Hiện việc đi lại trên tuyến cao tốc trên chưa được khôi phục, tất cả những xe cộ được yêu cầu di chuyển theo lộ trình thay thế được chính quyền tỉnh Tứ Xuyên thông báo.