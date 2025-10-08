Dù vẫn chưa thể đặt chân lên sao Hoả, nhưng nhờ công nghệ hình ảnh từ tàu quỹ đạo Mars Express, con người đã có thể “du ngoạn” hành tinh Đỏ qua một video 3D ngoạn mục vừa được công bố.

Mọi người có thể tham gia chuyến tham quan ảo sao Hoả nhờ video hoàn toàn mới của Tàu quỹ đạo Mars Express. Ảnh: European Space Agency, ESA/YouTube

Đoạn phim do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) thực hiện mang đến cái nhìn chân thực nhất từ trước đến nay về việc “bay” trên bề mặt đầy bí ẩn của sao Hỏa - với những dãy núi, hẻm sâu, miệng hố va chạm và dấu tích của các con sông cổ.

Ra mắt cách đây 20 năm, tàu quỹ đạo Mars Express Orbiter – con tàu hình khối lập phương do ESA phóng lên – đã không ngừng ghi lại dữ liệu chi tiết về hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời.

Hình minh họa sao Hoả với vị trí hình chữ nhật màu trắng làm nổi bật vùng Xanthe Terra. Ảnh: European Space Agency, ESA/YouTube

Trong suốt hai thập kỷ, con tàu này đã vẽ bản đồ toàn diện nhất về bầu khí quyển và thành phần hóa học của sao Hoả, quan sát cận cảnh mặt trăng Phobos, vệ tinh tự nhiên nhỏ nhất của hệ Mặt Trời. Và đặc biệt, tìm thấy nhiều dấu vết địa chất cho thấy nước lỏng từng chảy trên bề mặt khô cằn ngày nay.

Những dữ liệu này đã trở thành nền tảng cho hầu hết các nghiên cứu hiện đại về lịch sử khí hậu, địa hình và khả năng từng tồn tại sự sống trên hành tinh Đỏ.

(Nguồn: European Space Agency, ESA/YouTube)

Trong đoạn phim mới nhất, Mars Express mời người xem “lái” một chuyến bay ảo qua khu vực Xanthe Terra, vùng cao nguyên nằm ngay phía bắc đường xích đạo sao Hoả.

Cảnh quay mở ra khung cảnh hùng vĩ của miệng hố Da Vinci rộng hơn 100km, cùng khe sông Shalbatan Vallis – một kênh xả dài gần 1.300km. Các nhà khoa học tin rằng chính con kênh này từng dẫn dòng nước khổng lồ từ vùng cao nguyên phía nam đổ vào đại dương cổ đại ở miền bắc.

Đây là lần đầu tiên công chúng có thể chiêm ngưỡng địa hình này với độ phân giải cao và độ chân thực ba chiều, gần như tái hiện cảm giác đang bay trên bề mặt thật của sao Hỏa.

Video được xây dựng dựa trên hình ảnh của camera HRSC (High Resolution Stereo Camera) – một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất từng được gửi lên sao Hoả.

Tàu vũ trụ Mars Express Orbiter đã tiến hành trinh sát chi tiết tiểu hành tinh thứ tư tính từ Mặt trời. Ảnh: European Space Agency, ESA/YouTube

Các bức ảnh được ghép lại thành bản đồ khảm kỹ thuật số, kết hợp cùng dữ liệu địa hình 3D để dựng nên mô hình không gian sống động. Kết quả là một chuyến “bay mô phỏng” mượt mà, đưa người xem lướt qua những vùng đất từng được cho là “thiên đường nghỉ dưỡng” của sao Hỏa thời xưa, nơi có thể tồn tại bãi biển và hồ nước.

Đoạn video được công bố trong bối cảnh hàng loạt khám phá mới đang củng cố giả thuyết rằng sao Hoả từng là một thế giới ngập tràn nước.

Vào mùa hè vừa qua, tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã ghi lại hình ảnh về một cấu trúc địa chất kỳ lạ, được ví như “mạng nhện”, cho thấy sự xói mòn và dòng chảy nước cổ đại trên hành tinh này.

“Những hình ảnh và dữ liệu mới đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách mà bề mặt sao Hỏa đã thay đổi hàng tỷ năm trước. Hành tinh Đỏ từng có sông, hồ và có thể cả đại dương. Nhưng vì một lý do chưa rõ, nước đã biến mất, để lại sa mạc lạnh giá như ngày nay”, NASA cho biết.

Đối với các nhà khoa học, đoạn video không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là công cụ nghiên cứu mạnh mẽ. Việc mô phỏng 3D giúp họ xác định rõ hơn vị trí các thung lũng, lòng sông khô và địa tầng từng chịu tác động của nước.

Với công chúng, đây là trải nghiệm du hành vũ trụ tại nhà – một bước tiến mới trong việc đưa kiến thức khoa học đến gần hơn với mọi người. Không cần tàu vũ trụ hay bộ đồ phi hành gia, chỉ cần một màn hình, bất kỳ ai cũng có thể “bay” trên vùng đất từng có thể nuôi dưỡng sự sống.

Đoạn video mới không chỉ cho con người thấy vẻ đẹp ngoạn mục của hành tinh Đỏ, mà còn gợi lên câu hỏi: liệu nơi đây từng là “Trái Đất thứ hai”?

