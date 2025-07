Video: US CENTCOM

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X hôm 16/7, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) cho biết, lực lượng NRF của Yemen đã bắt giữ chuyến tàu chở vũ khí lớn nhất "từ trước tới nay" do Iran gửi cho nhóm vũ trang Houthi.

“NRF đã chặn và bắt giữ tàu chở hơn 750 tấn đạn dược và linh kiện của hàng trăm tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, vũ khí phòng không hiện đại cùng động cơ các máy bay không người lái (UAV), thiết bị phòng không, hệ thống radar và thiết bị liên lạc. Theo NRF, nhiều hệ thống trong chuyến hàng trên do một công ty có liên hệ với Bộ Quốc phòng Iran sản xuất và bị Mỹ áp lệnh trừng phạt. Được biết, chuyến hàng phi pháp trên được gửi cho nhóm vũ trang Houthi được Tehran hậu thuẫn”, một đoạn trong thông cáo viết.

Lô đạn dược và vũ khí NRF thu giữ. Ảnh: US CENTCOM/Mạng xã hội X

Tướng Michael Erik Kurilla, người đứng đầu US CENTCOM, khẳng định chuyến tàu chở vũ khí cho Houthi cho thấy Iran tiếp tục là “nhân tố gây bất ổn nhất” trong khu vực, do vậy việc hạn chế nguồn hỗ trợ từ Tehran dành cho Houthi là “điều quan trọng với an ninh khu vực, sự ổn định và tự do hàng hải”.

Hiện nhóm Houthi và chính quyền Iran chưa đưa ra bình luận về thông cáo của US CENTCOM.

Các bộ phận tên lửa bị thu giữ trên con tàu chở vũ khí cho Houthi. Ảnh: US CENTCOM/Mạng xã hội X

Theo kênh CBS News, vụ bắt giữ tàu chở vũ khí cho Houthi diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang này từ đầu tháng tới nay đã thực hiện một số vụ tập kích vào các tàu hàng đi qua Biển Đỏ, khiến 2 tàu hàng bị chìm và 3 người thiệt mạng.