Video: Zvezda TV

Đoạn video do trang quân sự Zvezda TV đăng tải cho thấy, khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận làng Krasnoye thuộc tỉnh Chernihiv, miền bắc Ukraine, UAV của quân đội Nga đã phát hiện một sở chỉ huy và kho lưu trữ UAV của các lực lượng Kiev tại đây.

Hạ tầng chứa UAV Ukraine bị khí tài Geran-2 tập kích. Ảnh: Zvezda TV

Quân đội Nga sau đó đã điều động một số UAV cảm tử Geran-2 tiến hành tập kích hạ tầng quân sự của đối phương. Theo những hình ảnh được công bố, đòn tấn công của Nga đã san phẳng kho chứa UAV của Ukraine.

Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về đoạn video trên của phía Nga.

UAV Geran-2. Ảnh: Mạng xã hội X/Army Recognition

Theo Zvezda TV, UAV Geran-2 được binh lính Moscow sử dụng trong cuộc tập kích trên là thiết bị do công ty JSC Alabuga của Nga thiết kế, dựa trên mẫu UAV Shahed-136 của Iran. UAV Geran có trọng lượng 240kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m.

Phần đầu đạn Geran-2 có thể nặng từ 52 - 90kg. Do mang đầu đạn lớn hơn các UAV quân sự cùng loại, nên nhiệm vụ của Geran-2 sẽ tập trung vào đánh phá các cơ sở hạ tầng như nhà máy, xí nghiệp và công sự.