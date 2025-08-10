Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine mới công bố đoạn video ghi lại đợt không kích bằng UAV trong đêm của nước này tại tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

"Trong một đợt tập kích ban đêm, các UAV của Trung đoàn số 412 đã thành công bắn nổ hàng loạt khí tài của đối phương, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo kéo, xe tải quân sự và thiết bị giám sát", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn cháy hàng loạt khí tài Nga trong đêm. Video: Defense Express

Giới quan sát nhận định, vũ khí được Ukraine sử dụng trong chiến dịch không kích là UAV 6 cánh Nemesis. Đây là loại UAV hạng nặng, có thể thả nhiều loại bom khác nhau tùy theo nhiệm vụ. Mẫu UAV này được trang bị camera ảnh nhiệt để phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm.

Theo Defense Express, một trong những khí tài đáng chú ý của Nga bị phá hủy trong đợt không kích là hệ thống giám sát từ xa Murom.

Murom là hệ thống giám sát di động bằng ảnh nhiệt và video, có khả năng triển khai nhanh và thường được dùng để giám sát ranh giới giữa 2 lực lượng trên tiền tuyến. Đây là một trong những hệ thống giám sát từ xa "hàng hiếm" của Nga, dù chỉ có giá khoảng 50.000USD.