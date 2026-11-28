Quân đội Nga đã tận dụng thời tiết sương mù để thực hiện một đợt tiến công bằng xe bọc thép, nhưng nỗ lực này đã bị lực lượng Ukraine chặn đứng.

Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 27/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này đẩy lùi một cuộc tiến công bằng xe bọc thép của Nga ở gần khu định cư Huliaipole, tiền tuyến Zaporizhzhia. Thời gian cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

Ukraine đẩy lùi đợt tiến công trong sương mù của Nga. Video: Defense Express

"Quân đội Nga thường dựa vào các nhóm bộ binh nhỏ để xâm nhập vào các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, lần này họ lựa chọn phương án khác, triển khai nhiều xe bọc thép nhằm tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Đối thủ đã tận dụng điều kiện thời tiết để che giấu hoạt động di chuyển. Sương mù dày đặc được dự báo sẽ làm giảm tầm nhìn, giúp đoàn xe bọc thép tiếp cận các vị trí của Ukraine mà không bị phát hiện", phía Ukraine cho biết.

Tuy vậy, đơn vị trinh sát thuộc Trung đoàn Số 225 đã kịp thời phát hiện đội hình đối phương đang tiến đến, giúp lực lượng phòng thủ có thể ứng phó trước khi các phương tiện này tiếp cận được những vị trí trọng yếu.

Trong đoạn video, có thể thấy rõ các phương tiện bọc thép của Nga đã bị UAV Ukraine tấn công và phát nổ, mất đi hoàn toàn khả năng tác chiến.