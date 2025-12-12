Video: SBU/Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent dẫn tuyên bố từ SBU cho hay, các đặc nhiệm của cơ quan này ngày 10/12 đã sử dụng USV cảm tử Sea Baby tập kích tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga đang di chuyển qua vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine ở Biển Đen.

“Tàu chở dầu trên được xác định tên là Dashan treo cờ của Liên bang Comoros, đang di chuyển với tốc độ cao hướng đến cảng Novorossiysk của Nga trong tình trạng hệ thống nhận dạng tự động tắt. Khi bị tấn công, tàu đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng, với các vụ nổ xé toạc phần đuôi tàu”, SBU thông tin.

Đoạn video do SBU đăng tải sau đó cho thấy các USV cảm tử của Ukraine đã gây ra 3 vụ nổ ở phần đuôi tàu Dashan.

Theo tờ Kyiv Independent, đây là vụ tấn công bằng USV thứ 3 nhằm vào các tàu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trong 2 tuần gần đây. Hôm 28/11, quân Ukraine đã sử dụng USV Sea Baby để tập kích 2 tàu chở dầu Kairos và Virat ở khu vực Biển Đen, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.