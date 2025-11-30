USV cảm tử tấn công 2 con tàu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga. Video: SBU

Tờ Kyiv Independent trích dẫn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, các USV cảm tử Sea Baby của nước này hôm 28/11 đã tấn công 2 con tàu chở dầu Kairos và Virat ở khu vực Biển Đen, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin giấu tên thuộc SBU nói: “Cả 2 con tàu đều không chở dầu và đang trong hải trình đến cảng Novorossiysk của Nga để lấy hàng. Các USV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động tác chiến chung với Hải quân Ukraine đã giáng một đòn đáng kể vào việc vận chuyển dầu của Nga”.

Khoảnh khắc USV Ukraine tấn công 2 con tàu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga. Ảnh: SBU

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ lo ngại khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn trong khu vực Biển Đen.

“Các cuộc tấn công trên đã xảy ra trong Vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen và tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng cho sự an toàn hàng hải, mạng sống, tài sản và môi trường trong khu vực. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với các bên liên quan để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột trên Biển Đen, đồng thời tránh mọi tác động tiêu cực đến lợi ích và hoạt động kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Ukraine áp thêm trừng phạt Nga

Tờ Pradva đưa tin, trong bài phát biểu đêm 29/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ ký một loạt sắc lệnh trừng phạt mới với Nga trong ngày 30/11.

“Chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định trừng phạt mới dựa trên áp lực từ các đối tác nhằm vào Nga trong cuộc xung đột này… Những sắc lệnh đó sẽ được ban hành vào ngày mai”, ông Zelensky nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ nội dung của các sắc lệnh trừng phạt mới.